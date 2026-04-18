鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-18 13:40

美國總統川普 (Donald Trump) 針對伊朗局勢釋出最新談話，美伊談判將於週末持續進行，他強調停火是否延長仍未定案，並警告若談判破局，不排除恢復軍事轟炸行動。

川普週五 (17 日) 表示，當前與伊朗的暫時停火將於下週三 (22 日) 到期，「也許我不會延長」，並直言若停火未獲延續，在海上封鎖持續情況下，「將不得不再次展開轟炸行動」。

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川普同時強調，美國對伊朗港口的海上封鎖將維持不變，直到美國與伊朗的「協議」完成，作為對伊施壓的重要手段。

不過，川普也釋出談判仍在推進的訊號，指出雙方「正在整個週末進行談判」，並形容目前進展「相當順利」。他表示，美方與伊朗已進行「非常好的討論」，並對最終結果抱持審慎樂觀態度。

(圖：SHUTTERTSOCK)

針對市場關注的荷姆茲海峽通行問題，川普明確表示，不會允許伊朗對航行船隻收取通行費，強調「不會有任何費用」。

此外，他指出，一旦與伊朗達成正式協議，美方對伊朗港口的封鎖措施將「在協議簽署後立即結束」。

在區域局勢方面，川普提及以色列與黎巴嫩已達成 10 天停火協議，但強調對伊朗的談判「與黎巴嫩無關」，同時表態美國將致力於改善黎巴嫩局勢，並希望真主黨問題能盡快獲得解決。

另一方面，伊朗方面則釋出強硬回應。

伊朗國會議長卡利巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf) 表示，若美國長期封鎖伊朗港口，荷姆茲海峽將再度封鎖，永遠無法保持開放，並強調未來航行須依「指定航道」並取得伊朗許可。

卡利巴夫同時批評川普相關說法失實，「川普在一小時內發布 7 條聲明，全是假消息」

卡利巴夫表示：「他們靠這些謊言沒能贏得戰爭，在談判中也肯定一事無成。海峽是開放還是關閉，以及相關的規章制度，都將由實地情況決定，而不是由社群媒體決定。」

市場與國際社會正密切關注，週末談判是否能為局勢帶來突破，或中東緊張情勢再度升溫。