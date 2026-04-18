鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-18 12:30

美國總統川普 (Donald Trump) 對中東局勢最新發展表態，指出中國國家主席習近平對荷姆茲海峽重新開放進展感到「非常高興」，並預告雙方即將舉行的會晤具有高度戰略意義。

川普於週五在其社群平台 Truth Social 發文指出：「習主席對荷姆茲海峽已開放，或正迅速恢復開放感到非常高興。」

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(圖片：川普 Truth Social)

川普補充：「我們在中國的會面將會是一次特別的會談，而且有可能具有歷史性。我期待與習主席會面，預料將會取得許多成果！」

在以色列與黎巴嫩停火，荷姆茲海峽重啟被視為中東風險降溫的重要指標，這為全球市場情緒帶來支撐。美股週五強彈，道瓊大漲超 800 點，標普與那指雙雙創下收盤新高紀錄，油價急跌，美債殖利率全面驟降。

在伊朗戰事影響下，原訂於 3 月下旬登場的美中峰會 (川習會) 已順延至 5 月中旬舉行，進一步改變雙方博弈節奏。

白宮發言人李威特 3 月 25 日宣布，川普將於 5 月 14 日至 15 日訪問北京，並與中國領導人習近平舉行峰會，此行為川普第二任期內首次訪中，也將是近十年來美國總統再度踏上中國領土。

分析指出，中國在外交立場上雖未對外公開施壓伊朗接受美方條件，但私下確實持續透過各種管道，試圖加快衝突降溫進程。中國是伊朗原油的最大買家之一，在海峽封鎖期間已面臨能源供應鏈緊張的壓力。

不過，川習會時間延後讓北京得以更從容規劃談判議程，並針對技術管制、投資限制、關稅以及台灣議題等關鍵領域，預先布局談判籌碼。

隨著各方談判持續推進，北京峰會能否為全球經貿與能源市場建立穩定框架，成為後續觀察重點。