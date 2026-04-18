鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-18 13:00

伊朗週五 (17 日) 宣布在以黎停火期間重新開放荷姆茲海峽，為中東局勢迎來曙光，也迅速點燃全球市場風險偏好。美股強彈、油價急跌，但專家警告風險未解。

伊朗外交部長阿拉奇表示，在黎巴嫩停火背景下，荷姆茲海峽已對所有商業船隻全面開放。

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美國總統川普也證實該水道已恢復通行，但同時強調，美方對伊朗港口的海上封鎖措施仍將持續。

油價暴跌，美國西德州原油 (WTI) 期貨崩跌近 12%，收在每桶 83.85 美元；布蘭特原油期貨驟降 9%，收在 90.38 美元

標普 500 指數週五漲 1.20%，收在 7126.06 點，首度站上 7100 點整數關卡並刷新歷史紀錄；那斯達克指數上漲 1.52%，收在 24468.48 點，連續第 13 個交易日收紅，創下自 1992 年以來最長連漲紀錄，同樣改寫歷史新高，顯示投資人對地緣政治降溫抱持高度期待。

專家與分析師評估荷姆茲海峽重啟影響 (圖：shutterstock)

Integrated Partners 投資長 Stephen Kolano 指出，荷姆茲海峽重啟是本輪市場反彈的關鍵驅動力，緩解能源、肥料與供應鏈材料的價格壓力。

不過 Kolano 也提醒，若海峽維持開放，市場接下來將評估能源供應中斷與需求變化之間的平衡，決定油氣價格未來走勢。

Truist 投資長暨首席市場策略師 Keith Lerner 表示，能源價格回落為原本已強勁的風險資產行情再添動能。過去幾週市場最大隱憂在於戰事拖長與油價高企，如今任何降溫訊號都足以帶來立即性紓解。

他指出，隨著尾端風險消退，各類資產開始同步上漲，加上財報季開局穩健，也推升市場情緒，同時引發投資人「錯失恐懼」(FOMO) 與空頭回補。

盈透證券有限公司資深經濟學家 José Torres 認為，油價大跌對華爾街而言是一大利多，有助緩解市場對利率路徑、企業利潤與消費支出的壓力。在地緣政治風險暫時降溫之際，投資人信心回升。不過他強調，若股市要從目前高位持續上行，企業仍需交出強勁財報與展望。

RSM US 經濟學家 Joseph Brusuelas 則指出，海峽重啟對亞洲與即將面臨能源壓力的歐洲而言時機恰當，短期內將帶動油價與汽油價格回落，但他認為，美國經濟短期影響有限，低收入族群需求疲弱的情況仍將持續，而較高收入族群則可能受惠於股市上漲與能源成本下降。

前 PIMCO 執行長 Mohamed El-Erian 指出，荷姆茲海峽重啟確實為全球經濟帶來紓解，但影響能否延續，取決於停火是否具持續性，以及各方是否能建立足夠信任。

他強調，航運業者是否願意重新派船進入該區域，將是觀察全球能源供應能否真正恢復的關鍵指標。

截稿前，根據船舶追蹤公司 MarineTraffic 資料，一艘懸掛馬爾他旗幟的郵輪於週五 (17 日) 通過荷姆茲海峽，成為美伊戰爭爆發以來首艘穿越該水道的客輪。

然而，Macquarie 全球策略主管 Viktor Shvets 提醒，當前停火僅屬暫時且脆弱安排。儘管部分勢力支持減弱，但區域內長期矛盾仍深，真主黨等組織依然根深蒂固，加薩、黎巴嫩與約旦河西岸仍可能成為衝突再起的引爆點。

國際航運公會秘書長 Thomas Kazakos 也表示，此舉為全球航運業帶來審慎樂觀，但實際影響仍有待觀察。他強調，市場關注的不僅是短期通行恢復，更在於能否逐步邁向長期且穩定的航行自由。