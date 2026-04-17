鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-18 07:17

美國總統川普週五 (17 日) 在「Turning Point USA」活動中表示，政府將「很快」公布與不明飛行物 (UFO) 及不明空中現象相關的機密檔案，市場與學界高度關注可能揭露的內容。

川普週五在亞利桑那州鳳凰城出席保守派組織活動時指出，美國政府已找到許多關於不明飛行物 (UFO)「非常有趣」的文件，第一批文件很快就會發布。

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他還補充說，大家可以自行判斷這種現象是否真實存在。

UFO 示意圖 (圖：shutterstock)

他語帶玩笑地說，他本人未必特別關注這類議題，但認為這類資訊「適合這個族群」，並鼓勵支持者屆時親自檢視內容。

白宮方面隨後證實，相關解密作業已正式啟動。

白宮發言人表示，川普已指示國防部與相關機構盤點並釋出涉及外星生命、不明空中現象及 UFO 的政府文件，強調此舉展現政府推動透明化的立場。

國防部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 則指出，目前仍在整理與審核相關資料，尚未訂出明確公布時程，但將依行政命令全面配合執行。

值得注意的是，今年稍早外界對相關議題的關注度已明顯升溫。前總統歐巴馬 (Barack Obama) 2 月 14 日親口承認，外星人確實存在，更開玩笑稱當年入主白宮的第一個問題就是「外星人在哪裡」。

此番言論引發廣泛討論，但他隨後也補充，他個人未見過外星人與地球接觸的證據，但從統計學角度來看，宇宙中存在其他生命的可能性相當高。