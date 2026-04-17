鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-17 21:26

根據美國媒體《AXIOS》報導，美國與伊朗正針對一份長達 3 頁的停戰協議草案進行密集磋商，旨在結束兩國間的戰爭狀態。這份諒解備忘錄 (MOU) 的核心條款顯示，美國考慮解凍約 200 億美元的伊朗資產，以換取伊朗交出其擁有的濃縮鈾庫存。

報導稱，目前雙方爭論的焦點在於如何處置伊朗近 2,000 公斤的濃縮鈾，其中包含約 450 公斤純度達 60% 的高濃縮鈾。美方要求將核材料全部運往美國，但伊朗僅同意在國內進行「降級」處理。目前的折衷方案可能是將部分材料運往第三國，其餘則在國際監督下於伊朗境內降級。

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此外，雙方對「自願暫停濃縮活動」的期限仍有巨大分歧：美國要求 20 年，而伊朗僅提議 5 年。協議草案還要求伊朗將所有核設施移至地面，並永久關閉現有的地下核設施。

伊朗外交部長阿拉奇 (Abbas Araghchi) 周五 (17 日) 宣布，配合黎巴嫩停火，荷姆茲海峽在停火期間將全面向商業船隻開放。儘管如此，美國鷹派人士與以色列仍高度關注該協議是否涵蓋伊朗的彈道飛彈計畫及其對地區代理人的支持。

此消息顯著緩解了地緣政治風險，導致市場情緒轉向「追逐風險」。國際油價應聲重挫，WTI 原油暴跌逾 7% 至每桶 82.70 美元左右，美元指數走軟，而黃金則因避險情緒降溫後的政策預期重返 4800 美元上方。