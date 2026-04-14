鉅亨網新聞中心 2026-04-14 14:10

美國與伊朗於巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行的和平談判宣告破裂。根據《紐約時報》等媒體報導，雙方在暫停鈾濃縮活動的期限上展現巨大分歧，成為協議卡關的核心原因。

在周末的對談中，由美國副總統范斯 (JD Vance) 與伊朗國會議長卡利巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf) 率領的代表團未能達成共識。美方要求伊朗接受為期至少 20 年的鈾濃縮暫停方案，作為緩解制裁的先決條件；然而，伊朗方面正式回應表示，最多僅能同意暫停 5 年。

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美國總統川普隨即拒絕了伊方的提案，並於社群平台表示，儘管雙方在多個要點上達成一致，但在最關鍵的核議題上仍無共識，指責伊朗無意放棄核野心。

除了期限爭議，高濃縮鈾的處置也是焦點。美方要求將其移往國外，伊朗則堅持將物資留在境內，僅願意進行大幅「稀釋」。此外，談判過程也出現外交摩擦，伊方原認為雙方接近達成初步協議，卻對范斯隨後召開記者會指責伊朗並宣布撤離代表團感到強烈不滿與措手不及。

談判僵局導致軍事緊張情勢迅速升溫。美軍已於美東時間 13 日上午正式對荷姆茲海峽啟動海上封鎖，部署超過 15 艘軍艦攔截進出伊朗港口的船隻。川普更宣稱已在海上摧毀 158 艘伊朗海軍艦艇。