鉅亨網編譯許家華 2026-04-09 05:40

在中東局勢持續緊繃之際，白宮周三 (8 日) 表示，伊朗已釋出訊號，願意移交其高濃縮鈾庫存，成為美國總統川普在本輪衝突中的核心戰略目標之一。白宮新聞秘書 卡羅琳 · 李維特(Karoline Leavitt) 在記者會上指出，確保伊朗無法發展核武是川普發動軍事行動的主要原因之一，並強調這是「總統絕不退讓的紅線」。

李維特表示，伊朗方面已經「確實」表達願意交出濃縮鈾，但未透露具體細節與時間表。長期以來，伊朗否認有意發展核武，並強調其核計畫屬於和平用途。然而，根據 國際原子能總署 的評估，在以色列於 6 月對伊朗核設施發動首波攻擊時，伊朗已持有約 440.9 公斤濃度達 60% 的濃縮鈾。依照該機構標準，若進一步提煉至武器級濃度，該數量足以製造約 10 枚核武。

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IAEA 總幹事拉斐爾 · 格羅西 (Rafael Grossi) 指出，伊朗近半數 60% 濃縮鈾儲存在伊斯法罕一處地下隧道設施中，該設施在美國與以色列近期空襲中似乎未遭嚴重破壞，仍具完整運作能力，成為當前國際關注焦點之一。

美國國防部長皮特 · 赫格塞斯 (Pete Hegseth) 同日表示，該地下設施目前「被掩埋並處於監控之下」，美方對其庫存與位置「完全掌握」，並保留在必要時再次對相關目標發動軍事打擊的權利。他強調，華府將持續確保伊朗無法利用現有核材料推進武器計畫。

另一方面，以色列總理班傑明 · 納坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 在全國演說中亦表態，德黑蘭的濃縮鈾將「透過協議或以武力手段」被移除，顯示以色列對該議題採取更強硬立場。