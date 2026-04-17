鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-17 19:00

根據歐盟統計局 (Eurostat) 周五 (17 日) 公布的最新數據，歐盟 2 月份的全球貿易順差較去年同期大幅縮減了 60%。這項顯著的衰退主因在於歐盟對其重要貿易夥伴——美國的出口出現了超過四分之一的劇烈下滑。

數據顯示，2 月份歐盟對美國的出口額驟降了 26.4%，而從美國進口的金額也微幅下降了 3.2%。歐盟整體的出口總額下降了 9.3%，進口則下降 3.5%。

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分析指出，這波出口崩跌與去年的「提前出貨潮」形成鮮明對比；2025 年初，歐盟出口商因預期川普將實施關稅而加速出貨，導致當時 2 月的對美出口額激增了 22.4%。

此外，關稅政策的動盪也加劇了貿易不確定性。雖然美國最高法院於 2 月 20 日推翻了川普先前以「國家緊急狀態」為由徵收的全面性關稅，但美國政府隨即在數日後實施了新的臨時性全球進口徵費，並計畫重建與去年歐盟達成協議的關稅架構。

在具體產業方面，鋼鐵與鋁的關稅限制對部分製造商造成重創。例如，農業機械製造商 Krone 因美國對鋼鐵衍生產品的嚴格關稅要求及繁瑣的合規文件，已暫停對美出口。相對而言，歐洲製汽車的關稅則從先前的 27.5% 調降至 15%。

目前，歐盟貿易執委塞夫喬維奇 (Maros Sefcovic) 正敦促美國取消鋼鋁關稅，以全面落實雙方的貿易協議。