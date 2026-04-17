鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-04-18 05:57

美股週五 (17 日) 強勢收高，伊朗宣布在以色列與黎巴嫩達為期 10 天停火協議後，荷姆茲海峽全面開放，緩解投資人對能源供應中斷的憂慮。

油價暴跌 那指創1992年來最長連漲紀錄(圖：REUTERS/TPG)

標普 500 指數大漲 1.20%，收在 7126.06 點，首度站上 7100 點整數關卡並刷新歷史紀錄；那斯達克指數上漲 1.52%，收在 24468.48 點，連續第 13 個交易日收紅，創下自 1992 年以來最長連漲紀錄，同樣改寫歷史新高。

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道瓊指數大漲約 868 點，漲幅 1.79%，收在 49447.43 點；羅素 2000 指數上漲逾 2%，小型股同步走強並創新高。

消息面上，伊朗外交部長阿拉奇 (Abbas Araghchi) 表示，配合黎巴嫩停火安排，荷姆茲海峽在停火期間將全面開放，所有商業船隻可依既定航道通行。

美國總統川普稍早亦宣布，以色列與黎巴嫩達成為期 10 天的停火協議，並已正式生效。

隨著航運風險下降，國際油價應聲重挫。美國西德州原油 (WTI) 期貨崩跌近 12%，收在每桶 83.85 美元；布蘭特原油期貨驟降 9%，收在 90.38 美元，反映市場對供應中斷的擔憂快速降溫。

川普其後表示，伊朗已同意不再關閉荷姆茲海峽，並強調美國對伊朗港口的海上封鎖仍將全面維持，直至雙方達成最終和平協議。他並稱談判進展順利，多數關鍵條件已完成協商。

儘管情勢趨於緩和，但不確定性仍在。伊朗官媒指出，與敵對國家相關的船隻可能仍被限制通行，若美方封鎖持續，荷姆茲海峽仍可能再次關閉，市場仍需持續關注後續發展。

美股週五 (17 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 868.71 點，或 1.79%，報 49,447.43 點。

那斯達克指數上漲 365.78 點，或 1.52%，報 24,468.48 點。

S&P 500 指數上漲 84.78 點，或 1.20%，報 7,126.06 點。

費城半導體指數上漲 226.54 點，或 2.43%，報 9,555.88 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 40.49 點，或 0.25%，報 16,038.22 點。

標普 11 大板塊多數收紅，由非必需消費與工業領軍上漲，能源板塊逆勢重挫近 3% 成為最大拖累 (圖：FINVIZ)

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭集體向上。Meta (META-US) 上漲 1.73%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.59%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.68%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.60%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.34%。

台股 ADR 全面勁揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.97%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.59%；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 9.79%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.67%。

企業新聞

化工股同步重挫，Intrepid Potash (IPI-US) 與 CF Industries (CF-US) 均下殺約 10%，陶氏化學 (DOW-US) 重挫約 11%，反映肥料運輸恢復對價格帶來壓力。

特斯拉 (TSLA-US) 週五收高 3.01%，累計本週漲幅 14.46%，終結連續八週跌勢，市場聚焦其將於 4 月 22 日公布的財報表現。在晶片題材帶動下，執行長馬斯克透露 AI5 晶片已接近完成設計，推動股價反彈，且公司同步在台灣招募晶片工程師引發關注。

串流平台 Netflix (NFLX-US) 慘跌 9.72%，第二季財測不如預期，加上共同創辦人兼現任董事長 Reed Hastings 將於 6 月任期屆滿時退出公司董事會，拖累股價。

Strategy (MSTR-US) 狂飆約 12%，隨比特幣突破 7.7 萬美元，公司持幣部位轉為獲利。

華爾街分析

Ameriprise Financial 市場策略師 Anthony Saglimbene 指出，市場已逐步擺脫最悲觀情境，並開始反映美國與伊朗可能達成協議、荷姆茲海峽維持開放的預期。

不過他也提醒，這波反彈最容易的階段可能已經過去，未來若要延續漲勢，特別是科技股與大型權值股，仍需財報與前景持續提供支撐。

盈透證券策略師 Steve Sosnick 稱，油價回落無疑為市場帶來利多，不僅提升股市與加密貨幣的風險偏好，也推動債券價格走強，主因市場預期通膨壓力將隨之降溫。儘管利多消息持續釋出，但多數已提前反映在價格之中，使得這波漲勢未如預期強勁。

Langal Asset Management 執行長 Jake Dollarhide 表示，隨著荷姆茲海峽全面恢復開放，油價大幅回落、股市同步強彈，投資人情緒明顯升溫，對近兩週由大型科技股領軍的漲勢感到振奮。那指已連續 13 個交易日上漲，創下自 2009 年全球金融危機結束以來未曾見過的紀錄。