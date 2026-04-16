鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-17 06:40

以色列與黎巴嫩局勢出現最新進展。以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 週四 (16 日) 證實，已同意與黎巴嫩達成為期 10 天的停火協議，盼藉此為雙方推動和平協議創造空間。

尼坦雅胡：以色列同意停火10天 但不會從黎巴嫩撤軍 (圖：shutterstock)

尼坦雅胡表示，目前雙方出現「達成歷史性協議」的契機，並強調這段停火期的目的，在於延續日前於華盛頓進行的外交磋商，進一步推進談判進程。

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不過，在釋出善意的同時，以色列立場仍相當強硬。尼坦雅胡重申，任何協議的核心前提，是必須解散真主黨，此一條件未有鬆動。

在軍事部署方面，他亦明確表態，以色列不會接受黎巴嫩要求全面撤軍的訴求。尼坦雅胡指出，以軍將持續駐留黎巴嫩境內，並擴大既有安全區，以防範潛在入侵風險及阻止對以色列的攻擊。

他強調，以方現階段戰略不會改變，「我們會留在 (黎巴嫩) 當地，不會撤軍」。

同時，以色列軍方消息人士也稱，在為期 10 天的停火期間，他們無意將數千名士兵撤出黎巴嫩南部。

美國總統川普預期，尼坦雅胡及黎巴嫩總統奧恩 (Joseph Aoun) 可能會在「4 或 5 天內」造訪白宮。

黎巴嫩總理薩萊姆 (Nawaf Salam) 對以黎停火表示歡迎，自戰爭爆發以來，黎巴嫩一直要求達成協議。

薩萊姆表示，該協議是黎巴嫩在週二以色列和黎巴嫩大使於華府舉行的會談中的「首要目標」。他讚揚了國際社會為確保停火所做的努力，並表示希望這意味著黎巴嫩 (120 萬) 流離失所的平民能夠盡快返回家園。

與此同時，黎巴嫩軍方呼籲南部地區居民，在當地時間午夜停火協議正式生效前，切勿急於返回各自的村莊與城鎮，應保持克制並留在安全地點。