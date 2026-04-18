鉅亨網新聞中心 2026-04-18 08:00

市場大轉向！荷姆茲重啟、油價回落 Fed 年底降息有譜？

美股重點新聞摘要2026年4月18日 (圖:Reuters/TPG)



在伊朗周五 (17 日) 宣布重新開放荷姆茲海峽並帶動國際油價大幅回落後，市場對美國聯準會 (Fed) 政策路徑的預期出現轉變，押注最快今年底重啟降息的聲音升溫。不過，決策官員仍須評估中東衝突對通膨與經濟的實質影響，短期政策前景仍充滿不確定性。閱讀全文





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