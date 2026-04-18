美股重點新聞摘要2026年4月18日
鉅亨網新聞中心
市場大轉向！荷姆茲重啟、油價回落 Fed 年底降息有譜？
在伊朗周五 (17 日) 宣布重新開放荷姆茲海峽並帶動國際油價大幅回落後，市場對美國聯準會 (Fed) 政策路徑的預期出現轉變，押注最快今年底重啟降息的聲音升溫。不過，決策官員仍須評估中東衝突對通膨與經濟的實質影響，短期政策前景仍充滿不確定性。閱讀全文
伊朗抗議！美軍持續海上封鎖違反停火協議
伊朗週五表示，已全面恢復荷姆茲海峽對商業船隻的通行。不過，美國對伊朗的海上封鎖仍在進行中。美國中央司令部表示，部隊已維持高度戒備，並做好長期行動的準備。伊朗週五 (17 日) 嚴詞抗議稱，這項封鎖違反了伊朗和美國上週達成的停火協議。閱讀全文
AI 晶片新星 Cerebras 正式申請那斯達克 IPO 挑戰輝達地位
AI 晶片新創 Cerebras Systems 周五 (17 日) 正式向那斯達克提交首次公開募股 (IPO) 申請，標誌著該公司在人工智慧熱潮下邁出關鍵資本市場一步。全文閱讀
AI 大戰要和解了？Anthropic 與五角大廈爭議現轉機 執行長將晤白宮幕僚長
《Axios》周五 (17 日) 報導，人工智慧 (AI) 新創 Anthropic 與美國國防部之間的爭議出現轉圜跡象。消息指出，Anthropic 執行長阿莫戴 (Dario Amodei) 預計於周五前往白宮，與白宮幕僚長威爾斯 (Susie Wiles) 會面，被視為雙方在 AI 合作爭議上的潛在突破。閱讀全文
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