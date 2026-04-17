你的愛車有上榜嗎？這台1公升跑26公里 114年最省油神車出爐 電動車也有排名
鉅亨網記者張韶雯 台北
經濟部能源署今 (17) 日發布 114 年「車輛油耗指南」，在國際原油受中東局勢動盪影響、每桶油價逼近 100 美元之際，民眾對高效率能效車款關注度大增。根據最新榜單，非電動車類的小客車由本田（Honda）FIT 油電複合動力版奪冠，每公升可行駛 26.9 公里；商用車則由三陽（SYM）TUCSON 油電版以每公升 21.1 公里勝出；機車類由 HONDA SUPER CUB 以每公升 96.5 公里的亮眼數據稱霸。能源署強調，114 年指南特別擴大收錄電動車能效資訊，盼引導全民邁向節能減碳。
近期中東地緣政治緊張，特別是荷姆茲海峽的航運疑慮，推升國際油價持續走高，布蘭特原油更一度衝上每桶 99 美元。隨油料支出成本攀升，經濟部能源署今日公布 114 年「車輛油耗指南」，彙整國內市售車輛的能源效率測驗成果。能源署指出，為配合國家淨零轉型目標，今年指南持續強化電動車輛資訊揭露，協助民眾在購車時有更清晰的節能參考指標。
在具體的省油排行榜中，小客車類由本田（Honda）FIT A522H1502 1498c.c. A1 5D 油電複合動力車款連霸，其 26.9 公里的平均油耗表現大幅領先同級距汽油車。商用車領域則由三陽（SYM）TUCSON NX4H-C 1598c.c. A6 5D 油電複合動力汽油車奪魁。機車方面，由立林重車代理的 HONDA SUPER CUB 109.5c.c. M4，以近乎百公里的省油效率再度成為機車族的節能指標。
能源署副署長陳崇憲指出，能源署每月均會在「車輛耗能研究網站」公布最新認證資訊，年度指南則是對市場車款的系統性盤點。針對日益增加的電動車族群，114 年指南也納入完整的電動車能效數據，提供電力消耗效率與續航里程等資訊。
能源署特別提醒，指南所公布的數值是在實驗室標準條件下測得，實際駕駛時會受到路況、載重、空調使用及個人操作習慣影響，實際里程可能略低於測試值。能源署建議，除了挑選節能車款，維持平穩加減速、檢查胎壓及減少怠速，才是長期省下荷包的不二法門。相關資訊目前已全面刊登於能源署官網與車輛耗能研究網站，歡迎民眾上網下載參考。
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