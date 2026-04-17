search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

你的愛車有上榜嗎？這台1公升跑26公里 114年最省油神車出爐 電動車也有排名

鉅亨網記者張韶雯 台北

經濟部能源署今 (17) 日發布 114 年「車輛油耗指南」，在國際原油受中東局勢動盪影響、每桶油價逼近 100 美元之際，民眾對高效率能效車款關注度大增。根據最新榜單，非電動車類的小客車由本田（Honda）FIT 油電複合動力版奪冠，每公升可行駛 26.9 公里；商用車則由三陽（SYM）TUCSON 油電版以每公升 21.1 公里勝出；機車類由 HONDA SUPER CUB 以每公升 96.5 公里的亮眼數據稱霸。能源署強調，114 年指南特別擴大收錄電動車能效資訊，盼引導全民邁向節能減碳。

cover image of news article
你的愛車有上榜嗎？這台1公升油跑26公里 114年最省油神車出爐。 （圖：經濟部提供）

近期中東地緣政治緊張，特別是荷姆茲海峽的航運疑慮，推升國際油價持續走高，布蘭特原油更一度衝上每桶 99 美元。隨油料支出成本攀升，經濟部能源署今日公布 114 年「車輛油耗指南」，彙整國內市售車輛的能源效率測驗成果。能源署指出，為配合國家淨零轉型目標，今年指南持續強化電動車輛資訊揭露，協助民眾在購車時有更清晰的節能參考指標。


在具體的省油排行榜中，小客車類由本田（Honda）FIT A522H1502 1498c.c. A1 5D 油電複合動力車款連霸，其 26.9 公里的平均油耗表現大幅領先同級距汽油車。商用車領域則由三陽（SYM）TUCSON NX4H-C 1598c.c. A6 5D 油電複合動力汽油車奪魁。機車方面，由立林重車代理的 HONDA SUPER CUB 109.5c.c. M4，以近乎百公里的省油效率再度成為機車族的節能指標。

能源署副署長陳崇憲指出，能源署每月均會在「車輛耗能研究網站」公布最新認證資訊，年度指南則是對市場車款的系統性盤點。針對日益增加的電動車族群，114 年指南也納入完整的電動車能效數據，提供電力消耗效率與續航里程等資訊。

能源署特別提醒，指南所公布的數值是在實驗室標準條件下測得，實際駕駛時會受到路況、載重、空調使用及個人操作習慣影響，實際里程可能略低於測試值。能源署建議，除了挑選節能車款，維持平穩加減速、檢查胎壓及減少怠速，才是長期省下荷包的不二法門。相關資訊目前已全面刊登於能源署官網與車輛耗能研究網站，歡迎民眾上網下載參考。


文章標籤

車輛油耗指南中東戰火荷姆茲海峽原油電動車省油汽車機車

相關行情

台股首頁我要存股
倫敦原油期98.08-1.32%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty