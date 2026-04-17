鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-17 11:13

錩新科技 (2415-TW)2025 年稅後純益 1.63 億元，年增 58.64%，每股純益 1.63 元，擬配發股利 1.59 元，獲利及股利 4 年來最佳，錩新看旺市場需求，將績投資越南擴產，建廠預計 30 個月完成，近期並將在台灣有新的籌資計畫。

同時，錩新在擴充營運規模同時，也將擴充股本規模，對去年股利配發 0.48 元現金股息及 1.1111 元股票股利，合計股利 1.59 元，盈餘轉增資後股本將由目前的 9 億元擴增到 10 億元。公司將續投資 4000 萬美元 (約新台幣 12.7 億元) 在胡志明市擴產。

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而錩新科技轉投資越南富鑫證券，持股逾 46%，至於富鑫證券在越南 IPO 案，錩新主管則表示仍在規劃中。不過，富時指數將於今年 9 月把越南從邊境市場升格為新興市場。根據公告，越南將自 9 月 21 日起分階段納入富時羅素全球股票指數，整體納入進程預計持續至 2027 年。在指數納入往往帶動被動與主動資金持續流入，推升市場流動性與估值，在基本面成長穩健的支撐下，將吸引大量主被動資金流入，而錩新轉投資的越南富鑫證券，也越南也屬包括承銷、經紀、期貨業務的綜合券商，市場前景並不看淡。

越南富鑫證券成立於 2006 年，是越南早期成立的外資券商之一，獲利能力在越南證券市場中持續增長中。

錩新科技主要以音響沖壓及鍛造件生產爲主，近年並進一步擴大至消費電子及車載五金沖壓件零組件，錩新除了揚聲器應用客戶以外，近年也跨入消費電子產業及車用應用的五金零組件生產，但目前揚聲器應用仍占製造產品比重超過 80%，而爲因應客戶需求，錩新決定在越南胡志明市協福工業區取得土地投資建廠擴產，新廠土地取得案已完成簽約，新產能預計在 30 個月後開出。

同時，錩新預計在第二季在台完成新台幣 10 億元的銀行聯貸案簽約，也爲支應相關投資需求。

2025 年財報，營收 23.66 億元，毛利率 26.66%，年增 2.84 個百分點，稅後純益 1.63 億元，年增 58.64%，每股純益 1.81 元，擬對去年配發約 1.59 元股利，也是 4 年來最佳。