鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-17 15:25

中央研究院今 (17) 日宣布與 NVIDIA 展開合作，運用 NVIDIA Ising 系列 AI 模型，來發展以人工智慧驅動的自動化校準技術，藉此提升測試效率和系統可擴展性，為量子晶片規模化奠定基礎。

中研院說明，透過與 NVIDIA 的合作，正建立一個兼具高可靠性、高效率與可擴展性的量子測試基礎設施，並開放此一平台資源服務國內學研與產業界、促進量子技術研發與應用交流，進一步強化國內整體量子科技生態系。

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量子處理器 (Quantum Processing Unit, QPU) 是超導量子電腦的核心，中研院正致力精進超導 QPU 製程技術的規模化與可靠度，關鍵突破之一是在大型 QPU 上建立高效率、可反覆進行的測試流程。

為突破傳統 QPU 校準方法的限制，中研院運用 NVIDIA Ising 系列 AI 模型。

中研院院長廖俊智表示，過去的 QPU 校準多仰賴人工經驗及循環的修正程式，不僅效率有限，也難以應對大型系統需求，NVIDIA Ising 模型首創可從 QPU 實驗數據互動式推論校準操作，因此，中研院導入此技術後，得以在整合量子運算與圖形處理器 (Graphics Processing Unit, GPU) 的架構下，加速 QPU 製作與測試的開發流程，有效縮短當前硬體能力和實用量子應用之間的差距。