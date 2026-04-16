債市震盪非投等債ETF抗跌！00984D首配0.085元 想領息「這天」最後買進

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-16 17:28

櫃買中心昨（15）日宣布，台灣債券 ETF 已破百檔，顯示債券投資已成為市場主流。全台首檔美國在地團隊操盤、聯博投信旗下的「聯博優選全球非投資等級債券主動式 ETF（00984D-TW）已公告首次配息資訊 。該基金採月配息，每受益權單位擬配發 0.085 元 。以 4 月 15 日收盤價 10.11 元計算，單次配息率約 0.84%，而該基金公告之平均殖利率則達 10.02% 。投資人若想參與此次領息，4 月 30 日為最後買進日，除息日訂於 5 月 4 日，配息發放日則為 5 月 26 日 。

債市震盪非投等債ETF抗跌！00984D首配0.085元 想領息要「這天」最後買進。（圖：shutterstock）

自 2026 年 2 月底美伊衝突爆發以來，市場情緒反覆波動。根據數據顯示，自戰事爆發至 3 月底，非投資等級債券表現相對穩健，僅微幅修正 1.2%，表現優於美國政府公債的 - 1.7%，更領先美股與台灣股市分別重挫 5.0% 與 10.2% 的跌幅 。

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聯博投信 ETF 發展部副總經理鍾郁婕指出，非投等債因受利率影響較小，波動度表現優於股票 。數據顯示近一年非投等債波動度僅 2.8，遠低於美股的 18.5 與台灣股市的 27.0 。