鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-16 13:03

百億級台股 ETF 再 + 1！國泰投信旗下首檔主動式 ETF 主動國泰動能高息 (00400A-TW) 自上周四 (9 日) 掛牌以來，憑藉強勁的選股實力與市場熱度，平均日成交量多達 12 萬張，僅歷經 5 個交易日，基金規模便從新台幣 81 億元，迅速突破百億元，成功晉身百億級 ETF 行列，今 (16) 日盤中續大漲 2.6%，市價最高來到 11.86 元，改寫新高。

00400A 基金經理人梁恩溢表示，受惠於台積電及 AI 相關供應鏈的強勢推升，台股加權指數於 15 日創歷史新猷，今天再度挑戰 37000 點大關，最高衝上 37135.55 點，刷新盤中新高紀錄。00400A 亦展現主動管理優勢，趁勢優化投資組合配置，精準重倉具備高度護城河的 AI 核心標的。

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00400A 基金經理人梁恩溢指出，分析目前基金投資組合，最大成分股「護國神山」台積電股價於 15 日一度衝上 2100 元天價、總市值逼近新台幣 54 兆元，也為今日下午即將登場的法說會持續預熱；此外，AI 伺服器需求強勁，帶動股王信驊股價收在 13875 元，持續刷新台股天花板價格，皆是 00400A 成分股。

00400A 更主動加碼受惠於 AI 晶片效能提升的關鍵廠商，如散熱的奇鋐、健策，以及測試介面的致茂、旺矽。不同於傳統被動指數需等待季度調整，00400A 透過動能調倉，可在 AI 伺服器規格升級初期即拉高具備高技術門檻、高毛利特質的企業權重，力求在高度競爭的科技供應鏈中，以彈性布局捕捉兼具資本利得與高息潛力的企業，為投資人過濾市場雜訊、鎖定企業實質獲利表現，打造進可攻、退可守的資產配置，挖掘更深層的超額報酬機會。

國泰投信指出，當前台股已進入「價值重估」階段，00400A 的優勢在於跳脫權重限制，鎖定具備「硬體定價權」、且兼具高成長潛力的企業，由專業投研團隊憑藉市場基本面與總經局勢靈活變化，保持基金兼具動能與收益的長期投資機會，成為主動式 ETF 的市場新星。