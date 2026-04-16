鉅亨網記者陳于晴 台北
百億級台股 ETF 再 + 1！國泰投信旗下首檔主動式 ETF 主動國泰動能高息 (00400A-TW) 自上周四 (9 日) 掛牌以來，憑藉強勁的選股實力與市場熱度，平均日成交量多達 12 萬張，僅歷經 5 個交易日，基金規模便從新台幣 81 億元，迅速突破百億元，成功晉身百億級 ETF 行列，今 (16) 日盤中續大漲 2.6%，市價最高來到 11.86 元，改寫新高。
00400A 基金經理人梁恩溢表示，受惠於台積電及 AI 相關供應鏈的強勢推升，台股加權指數於 15 日創歷史新猷，今天再度挑戰 37000 點大關，最高衝上 37135.55 點，刷新盤中新高紀錄。00400A 亦展現主動管理優勢，趁勢優化投資組合配置，精準重倉具備高度護城河的 AI 核心標的。
00400A 基金經理人梁恩溢指出，分析目前基金投資組合，最大成分股「護國神山」台積電股價於 15 日一度衝上 2100 元天價、總市值逼近新台幣 54 兆元，也為今日下午即將登場的法說會持續預熱；此外，AI 伺服器需求強勁，帶動股王信驊股價收在 13875 元，持續刷新台股天花板價格，皆是 00400A 成分股。
00400A 更主動加碼受惠於 AI 晶片效能提升的關鍵廠商，如散熱的奇鋐、健策，以及測試介面的致茂、旺矽。不同於傳統被動指數需等待季度調整，00400A 透過動能調倉，可在 AI 伺服器規格升級初期即拉高具備高技術門檻、高毛利特質的企業權重，力求在高度競爭的科技供應鏈中，以彈性布局捕捉兼具資本利得與高息潛力的企業，為投資人過濾市場雜訊、鎖定企業實質獲利表現，打造進可攻、退可守的資產配置，挖掘更深層的超額報酬機會。
國泰投信指出，當前台股已進入「價值重估」階段，00400A 的優勢在於跳脫權重限制，鎖定具備「硬體定價權」、且兼具高成長潛力的企業，由專業投研團隊憑藉市場基本面與總經局勢靈活變化，保持基金兼具動能與收益的長期投資機會，成為主動式 ETF 的市場新星。
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
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