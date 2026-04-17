鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-17 11:21

4 月除息的台股 ETF 將於下周迎來除息高峰，合計有 22 檔除息，當中更有 14 檔台股 ETF 的最後買進日落在今 (17) 日，觀察這 14 檔台股 ETF 這次的配息表現，逾半數預估年化配息率都在 5% 以上，當中更有 4 檔產品的年化配息率超過 10% 引發市場關注。

台股ETF 4月除息秀下周登場！4檔年化配息率破10%大比拚 00927最驚豔。(鉅亨網資料照)

其中，群益半導體收益 (00927-TW) 本次預估每股配發金額為 0.94 元，再創新高，預估年化配息率 16% 令市場經驗，中信臺灣智慧 50(00912-TW) 年化配息率 12.22%、FT 臺灣 SMART(00905-TW) 和聯邦台精彩 50(009804-TW) 也分別有 12.21%、10.51% 的亮眼成果。

‌



財富管理專家表示，隨著台股 ETF 受益人數持續增加，每月的配息大戲也備受關注，就 4 月份來看，數檔台股 ETF 不僅配息亮眼，績效表現也同樣沒讓投資人失望，就以即將除息的 00927 群益半導體收益為例，本次配息金額再寫新高、年化配息率達 16%，近一年配息次次填息，今年來漲幅也突破二成，無論配息率或績效表現，都是同期除息的高息 ETF 中最佳者，也突顯出 00927 這樣以半導體高息股為主的 ETF，在 AI 帶來的結構性成長中，可作為既想追求半導體成長行情，又想兼顧收益的投資人多加運用的工具。

群益半導體收益 ETF 經理人謝明志表示，在 AI 軍備競賽仍延續下，相關題材持續為市場投資主旋律，而被視為 AI 發展關鍵基礎的半導體產業更是資金布局重點，無論是 IC 設計、晶圓製造、封裝測試等，都享有結構性成長利多加持。

台灣因於半導體產業鏈各環節皆有布局，甚至在全球供應鏈中扮演關鍵廠商角色，可望續享獲利上修的良性循環，營運與股價成長動能可期，也不乏樂於跟股東分享獲利成果的企業，建議投資人不妨透過台股半導體收益 ETF 來參與布局，掌握半導體業成長契機之餘，也能透過配息共享台灣優質半導體企業之營運成果，亦滿足收益需求。