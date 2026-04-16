積極詢價+「鈔能力」搶產能！傳馬斯克要求供應商以「光速」推進Terafab項目

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-16 11:50

外媒最新報導指出，馬斯克旗下的特斯拉與 SpaceX 合資企業 Terafab 正以雷霆之勢切入先進半導體製造領域，該公司團隊已緊急聯繫應材、東京電子及三星等產業鏈巨頭，瘋狂索取晶片製造設備的報價與交貨期。

積極詢價+溢價搶產能！傳馬斯克要求供應商以「光速」推進Terafab項目(圖:shutterstock)

知情人士周四向《彭博資訊》透露，馬斯克對專案推進有著近乎偏執的渴求，甚至要求在假日的周五提交報價，並在下周一前交付，明確下令必須以「光速」推進這項被稱為「史上最大規模」的晶片製造計畫。

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為搶奪進度，Terafab 展現出強大的「鈔能力」，明確表示供應商若願意優先排產，願支付遠高於市場行情的溢價。

儘管具體技術路線與生產地點尚未完全敲定，正式訂單也還未下達，但初步藍圖已曝光，第一步將是建造一條月產能 3000 片晶圓的試點生產線，目標直指 2029 年啟動矽晶片製造，隨後逐步擴大規模。

馬斯克這個野心勃勃的計畫總規模預計高達 200 億美元，旨在為 Robotaxi、Optimus 人形機器人、AI 及太空資料中心量身打造專屬晶片。