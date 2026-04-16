鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-16 16:20

輝達執行長黃仁勳近日接受 Dwarkesh Patel 播客專訪時強調，即使沒有近年席捲全球的 AI 熱潮，憑藉長期深耕的加速運算戰略，輝達同樣能成為科技產業的重量級巨頭。

黃仁勳指出，透過 GPU 與 CUDA 架構的緊密協作，能為處理器任務帶來 100 倍至 200 倍的效能提升，這一直是輝達立足市場的核心基石，廣泛應用於工程模擬、科學計算及資料處理等領域。

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談及錯失 OpenAI 與 Anthropic 早期投資機會時，黃仁勳坦言：「這是輝達首度評估對外投資，當時誤以為此類融資應由創投主導，最終讓微軟、谷歌與亞馬遜等雲端巨頭取得先機。」

他並表示，將汲取教訓，未來不再重蹈覆轍，暗示輝達將更積極參與 AI 新創企業的戰略投資，鞏固生態系影響力。

面對專用晶片 (ASIC) 帶來的競爭壓力，黃仁勳承認挑戰確實存在，但強調輝達已從單純的 GPU 製造商轉型為全方位的生態系統提供者。CUDA 平台累積的開發者社群與軟體優勢，構成了深厚護城河。