鉅亨網新聞中心 2026-04-16 09:24

兩年半的時間，足以讓一家初創企業的估值從 3 億美元飆升至 180 億美元。這並非科幻小說的劇情，而是中國 AI 公司「月之暗面」正在上演的真實曲線。

在互聯網時代，從零到百億身家通常需要 5 至 10 年的長跑，然而進入 AI 時代，這個過程被極度縮短至 2 到 3 年。這種令人驚嘆的造富速度，正反映出全球生產要素與商業邏輯的根本性變遷。

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專家指出，互聯網時代的造富邏輯如同「化學爆炸」，依賴流量與資本的長期堆疊，通過「先圈地、後變現」的模式獲利。相比之下，AI 時代則是一場瞬間釋放能量的「核融合」。其核心要素已轉向算力、數據與演算法，商業模式也演變為「直接交付價值」。

以 Kimi 模型為例，其憑藉超長文本處理能力，在產品問世初期便直接吸引了數百家律師事務所與券商付費，徹底顛覆了過往「先免費吸引用戶、再尋求廣告變現」的迂迴路徑。

這種快速增長的動力源於「科技飛輪」的競爭壁壘：模型性能越卓越，吸引的優質數據回饋就越多，進而加速模型的迭代與精準度。在這種強者恆強的正向循環下，DeepSeek 與智譜 AI 等領軍企業迅速崛起。

值得注意的是，這波浪潮展現出強烈的「科研、資本、政策」三方綁定特徵，不僅吸引了阿里、騰訊等大廠的算力支援，更獲得地方政府的戰略性投資，形成了一股不可阻擋的合力。

與此同時，這場財富盛宴的參與者也呈現出顯著的高學歷化與年輕化特徵。新一代 AI 創業者多為 90 後，且擁有清華、北大或中科院等頂尖學府的博士背景。他們不再僅是商業模式的創新者，更是深耕技術的攻堅者，將研發視為企業唯一的生命線。

然而，在驚人的造富速度背後，風險也在悄然累積。目前中國頂尖 AI 企業的市銷比（P/S）普遍超過 400 倍，遠超輝達與特斯拉巔峰時期的水平，顯示出估值可能已嚴重脫離基本面。