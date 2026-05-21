持股、AI、晶片全串聯 馬斯克版圖越綁越緊 特斯拉與SpaceX加速整合

鉅亨網編譯許家華 2026-05-21 08:10

美國太空公司 SpaceX 周三 (20 日) 正式公開 S-1 首次公開募股 (IPO) 申請文件，市場焦點除集中在其高達 750 億美元募資規模與可能超過 2 兆美元估值外，投資人也從文件內容發現，電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 與 SpaceX 之間的合作關係正快速深化，涵蓋持股、AI 布局、供應鏈與管理層重疊等多個層面。

（圖：Shutterstock)

根據公開文件，「特斯拉」一詞在 SpaceX S-1 文件中共出現 87 次，僅次於「馬斯克」的 174 次，凸顯兩家公司間的高度連結。

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已知合作項目之一來自人工智慧公司 xAI。今年 2 月，xAI 與 SpaceX 完成整合交易，而特斯拉此前已投資 xAI，因此間接取得 SpaceX 持股。文件顯示，目前特斯拉持有約 1900 萬股 SpaceX 股票。

兩家公司近年也積極將發展重心轉向人工智慧技術。SpaceX 計畫建立軌道資料中心 (Orbital Data Centers)，相關文件中「軌道」一詞出現達 163 次；特斯拉則正加速推動 AI 訓練的自動駕駛計程車(Robotaxi) 與人形機器人計畫。

由於 AI 運算需求持續增加，高效能晶片的重要性也快速提升。文件顯示，特斯拉與 SpaceX 正與晶片大廠英特爾 (INTC-US) 合作建設名為「Terafab」的新晶片製造設施，未來將負責生產 AI 相關晶片與運算基礎設施。此外，公開文件也提及雙方正開發數位 AI 助理系統。

除技術合作外，雙方在供應鏈整合程度也持續加深。特斯拉憑藉龐大的汽車零組件採購能力，協助 SpaceX 進行部分硬體採購作業；過去 xAI 也曾向特斯拉採購相關服務；SpaceX 則購買特斯拉能源儲存系統產品。此外，特斯拉亦曾在社群平台 X 投放廣告，而 X 目前已與 xAI 整合。

治理架構方面，董事會成員重疊也引起市場關注。Ira Ehrenpreis 同時擔任 SpaceX 與特斯拉董事，SpaceX 現任董事 Antonio Gracias 與 Steve Jurvetson 過去也曾擔任特斯拉董事職務。

SpaceX 在文件中表示：「未來我們計畫探索與特斯拉更多策略合作領域。」

這段文字進一步引發市場對於未來可能出現「馬斯克超級企業」的猜測。近年來市場持續討論，馬斯克旗下包括特斯拉、SpaceX、xAI 及 X 等企業可能透過持股與資源整合，建立更完整的科技生態系。

不過市場人士認為，至少在 SpaceX 完成 IPO 前，全面整併可能性仍相當有限，投資人現階段更關注 SpaceX 上市計畫本身。

根據文件內容，SpaceX 本次募資目標達 750 億美元，估值可能超過 2 兆美元。隨著 S-1 文件正式公開，公司預計約兩周後啟動 IPO 路演，整體上市程序有望於 6 月底前完成。