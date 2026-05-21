鉅亨網新聞中心 2026-05-21 16:20

SpaceX 正式向美國證券交易委員會提交 S-1 招股說明書，這家 24 年來始終拒絕上市的太空巨獸，終於向公眾揭開了其最神秘的財務黑盒。

這場計劃於 6 月在納斯達克掛牌、股票代號為「SPCX」的上市案，以 1.75 兆美元的目標估值，正式拉開了人類歷史上規模最大 IPO 的序幕。

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然而，穿透這份長達數百頁的文件可以發現，這並非單純的太空探索故事，而是一個由馬斯克強行用鋼鐵與資本縫合而成的「三元悖論」帝國。

在這個帝國中，實力強勁的衛星網路業務正淪為提款機，源源不斷地為代價高昂且前途未卜的 AI 轉型輸血。

用衛星印鈔機填補 AI 算力黑洞

在這份招股書中，SpaceX 將其業務重新劃分為三大區塊：Space（太空發射）、Connectivity（衛星網路通訊）與 AI（人工智慧）。

這項架構調整釋放了明確的信號，表明 SpaceX 已不再僅僅是一家火箭製造商，而是一個橫跨太空、全球通訊與前沿 AI 的垂直整合帝國。

然而，這三大區塊在財務上呈現出極度失衡的狀態。Starlink 做為 Connectivity 的核心，獲利能力已經毋庸置疑，但這盞閃亮的燈塔，此時此刻正被 xAI 巨大的虧損黑洞所吞噬。

從合併財務數據來看，SpaceX 的虧損正在以驚人的速度擴大。2025 年公司合併淨虧損為 49.4 億美元，而到了 2026 年第一季，單季淨虧損就高達 42.8 億美元，幾乎等同於前一年的全年虧損總量。

導致財務狀況急劇惡化的根源，正是馬斯克在 2026 年 2 月透過全股票換股併購，強行併入 SpaceX 的人工智慧公司 xAI。

這場將太空與 AI 強行嫁接的豪賭，讓 SpaceX 從一家利潤可期的基礎設施企業，瞬間轉變為全球 AI 軍備競賽中最瘋狂的燒錢機器。

Starlink：全球最賺錢的太空中繼站

在整個招股書的資產拼圖中，Starlink 是最清晰、最令人信服的核心資產。2025 年，Connectivity 板塊實現營收 113.9 億美元，年增長高達 50%；其經營利潤達到 44.2 億美元，利潤率高達 39%。

更令人驚嘆的是其分部調整後 EBITDA 高達 71.7 億美元，利潤率達到傲視全球科技圈的 63%。

截至 2026 年 3 月，Starlink 的全球用戶數已正式突破 1030 萬，覆蓋 164 個國家與地區，這證明了衛星寬頻網路在全球範圍內具有極強的變現能力。

然而，在這台「太空印鈔機」的繁華背後，也隱藏著不容忽視的隱憂。數據顯示，Starlink 的月均單用戶平均收入（ARPU）已從 2023 年的 99 美元一路下滑至 2026 年第一季的 66 美元，三年內跌幅高達百分之三十三。

這種下滑源於 Starlink 向中低收入國家擴張時的價格妥協，雖然用戶基數翻了四倍多暫時彌補了均價下跌，但 ARPU 何時觸底仍是長期模型的關鍵變數。

SpaceX 將未來的希望寄託於預計在 2026 年下半年開始部署的下一代 V3 衛星，該衛星單顆容量將是現有技術的 20 倍，有望帶來網路品質的質變並支撐更高檔位的定價。

xAI：用太空營收堆砌的算力神話

如果說 Starlink 是 SpaceX 的現金乳牛，那麼 xAI 就是毫無疑問的吞金巨獸。2025 年全年，AI 也霧的經營虧損高達 63.6 億美元，佔據了公司整體虧損的絕大部分。

而在 2026 年第一季，AI 單季的資本支出就飆升至 77 億美元，相當於去年同期的三倍，年化消耗速率超過 300 億美元。

在第一季高達 107 億美元的總資本支出中，有超過 76% 的資金直接流向了 AI 業務，這意味著 Starlink 辛苦賺來的每一分錢，轉眼間就被投入了算力的無底深淵。

馬斯克將這些資金用於在德州建造代號為 Colossus 和 Colossus II 的超級算力集群，合共部署了數十萬張英偉達頂級晶片，總算力規模高達 1 吉瓦。

雖然 xAI 與 AI 巨頭 Anthropic 簽署了每月 12.5 億美元、總值約 400 億美元的算力採購協議，為其提供了重要的營收支撐，但這筆合約卻被披露包含了一個極不尋常的條款：任一方均可提前 90 天通知取消。

這意味著這筆看似龐大的百億合約，隨時可能在三個月內化為烏有。

更令人擔憂的是，招股書最終版主動刪除了初稿中關於「建置成本遠低於行業基準」的具體數據，使外界無法驗證其核心成本優勢，投資者面臨著巨大的資訊不對稱風險。

Space：太空業務的陣痛

在光鮮的發射帝國外表下，SpaceX 的 Space（太空）業務正經歷著戰略轉型的陣痛。

儘管 Falcon 9 火箭在 2025 年完成了 165 次入軌發射，佔據了全球入軌質量份額的八成以上，取得了無可爭議的壟斷地位，但太空發射市場的成長天花板也開始顯現。

2025 年該板塊的營收僅成長了 7.6%，且高度依賴內部 Starlink 的發射任務，外部商業和政府發射訂單甚至出現微幅下滑。

與此同時，下一代重型火箭 Starship 的研發支出已累計超過 150 億美元，導致 Space 業務在 2025 年獲得 6.6 億美元的經營虧損。

Starship 是 SpaceX 所有遠大願景的基礎，只有當 Starship 實現大規模重複使用發射，V3 衛星才能順利部署，馬斯克所描繪的「軌道 AI 算力」及火星殖民藍圖才不至於淪為空談。

招股書中指出，Starship 已完成 11 次飛行測試，並預計在 2026 年下半年進行首次商業化載荷首飛，這將是本次 IPO 後市場檢驗其真本領的第一道關卡。

馬斯克治理下的絕對君權

在治理結構上，這份招股書展現了馬斯克對這家兆級帝國的絕對控制。透過每股擁有 10 票投票權的 B 類股結構，馬斯克在 IPO 完成後仍將牢牢掌握高達 85.1% 的合併投票權。

這意味著 SpaceX 將作為「受控公司」在納斯達克掛牌，豁免於諸多獨立董事和公司治理規則，散戶投資者在實質上將沒有任何話語權。

此外，招股書中還披露了大量 SpaceX 與特斯拉、X 平台之間的關聯交易，顯示出馬斯克旗下各企業間錯綜複雜的利益互綁。

面對學術界與市場對於 1.75 兆美元估值的巨大分歧，知名估值學者達摩達蘭指出，基於現金流折現分析，SpaceX 的合理估值應在 1.22 兆美元左右，目前的發行價存在高達三成的溢價。

然而，在市場極度狂熱的 FOMO（錯過恐懼）情緒主導下，傳統的財務分析指標似乎已經失效。

投資人買入 SpaceX，賭的顯然不是衛星網路當下的獲利，而是押注於軌道 AI 算力、Starship 商業化以及馬斯克個人號召力的終極願景。