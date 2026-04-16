鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-16 10:37

針對中東局勢對能源供應的影響，行政院長卓榮泰日前提及戰爭接近結束，外界關心中油調貨是否更為順暢。經濟部長龔明鑫今（16）日受訪表示，政府對穩定局勢樂觀其成，但仍需做好最壞打算，目前油價已稍回落至每桶 100 美元以下。針對伊朗揚言封鎖荷姆茲海峽，龔明鑫指出，中油調貨仍以紅海為主要動線，目前雖維持正常，但會持續嚴密觀察。此外，關於民生減塑議題，他也透露平價塑膠袋專案已在通路端陸續鋪貨，並將長期鼓勵商圈與市場落實減塑，提供可重複使用的外袋選擇。

中東局勢近日出現緩和跡象，行政院長卓榮泰表示戰爭情勢已接近尾聲。對此，經濟部長龔明鑫今出席立法院經濟委員會前受訪表示，對於任何有助於和平的好消息，政府都抱持樂觀態度。然而，龔明鑫強調，雖然國際油價目前已稍微回落至每桶 100 美元以下，但經濟部與國營事業中油公司仍必須持續做好各種準備，以應對可能的變數。

‌



關於市場擔憂伊朗若封鎖荷姆茲海峽，是否會衝擊中油的油輪運輸，龔明鑫說明，目前荷姆茲海峽的情勢仍存在爭議與不確定性，因此中油現階段的調貨作業仍是以紅海作為最主要的運輸動線。他指出，雖然伊朗曾多次發出揚言封鎖的訊號，但目前觀察尚未有實際的封鎖作為，政府會保持高度警覺並持續觀察後續發展。

在民生政策方面，關於減塑推廣與塑膠袋平價專案的進度，龔明鑫透露，目前平價專案的塑膠袋已經開始在通路端陸續鋪貨，包含小北百貨及部分連鎖通路都已買得到。至於傳統市場與商圈的部分，由於涉及行政程序，鋪貨時間會稍微晚一點。