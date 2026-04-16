鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-16 13:01

國發會今（16）日召開委員會議，主任委員葉俊顯針對桃竹苗大矽谷推動方案提出最新進度報告。目前該區域高科技產業年產值已達 9.8 兆元，占全國總值 23%，相關部會已成功協助超過 1400 家企業導入 AI 應用。在半導體與新藥研發領域，更累計促成數千萬元的投資金額，顯示政府透過深耕前瞻技術與優化基礎設施，已將桃竹苗打造成全球 AI 與半導體競爭的核心引擎。

國發會表示，桃竹苗地區為台灣最重要的高科技產業聚落，就業人口約 193 萬人。該方案自 113 年 9 月核定以來，各項配套措施已具體落實。在深耕前瞻技術方面，除了 AI 應用導入成效顯著，車輛產業導入 AI 技術後預估增加產值達 7.72 億元，並促成 4279 萬元投資；化合物半導體與新藥研發領域則累計促成約 4474 萬元投資，低軌道通訊、太空產業及創新生醫研發投資金額更達到 1.58 億元。

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針對新創發展，政府透過科研產業化平台促成技術移轉 1.15 億元及產學合作 11.65 億元，並衍生 4 家新創公司。截至 115 年 3 月，國發基金已投資桃竹苗地區 208 家企業，累計投資金額達 52.71 億元，且已帶領 57 家新創團隊參與國際展會拓展市場。在人才培育上，目前已培育重點領域人才達 5410 人，並透過 Talent Taiwan 機制提供超過 5600 人次國際人才服務，有效強化產業人力供給。

在硬體建設與環境優化部分，國科會已完成龍潭科學園區擴建案可行性評估，桃竹苗縣市政府亦推動超過 20 處產業園區開發，整體規劃面積超過 1000 公頃。工業區立體化發展則新增投資 64.91 億元，預計創造 2485 個就業機會。交通與資源配套方面，國道 1 號楊梅至頭份段拓寬工程預估可轉移 30% 車流；桃園至新竹備援管線、鯉魚潭北送苗栗工程及新竹海淡廠皆已陸續完工或規劃中，大潭電廠 3 部機組總裝置容量 316 萬瓩也已全數商轉。