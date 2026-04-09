乙烯2月以來翻倍漲 龔明鑫：中油5月還能擴產 五大措施確保塑化供給無虞

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-09 11:56

受美伊戰爭影響，造成原油上揚致塑膠原料飆漲，即便近期局勢稍緩解，但塑膠袋原料乙烯 (PE) 價格自 2 月至今漲幅已超過 100%，引發國內塑膠袋等物資短缺疑慮。經濟部長龔明鑫今 (9) 日於立院表示，為因應塑膠袋短缺問題，政府針對生產、通路端提出五大強化措施，確保供應無虞，中油也已在本 (4) 月針對乙烯增產，下 (5) 月持續增加產量，必要時不排除再加大擴產。

緩解塑膠袋之亂 龔明鑫：中油5月還能擴產 五大措施確保塑化供給無虞。(圖:立法院直播)

為因應自今 (2026) 年 2 月底來中東情勢升級，荷姆茲海峽運輸近乎停擺，因該海峽承載了全球近五分之一的石油運量，各國爭搶現貨油源，致原油期貨價格連日上揚，影響塑化產業鏈供需平衡，引發塑膠袋、醫療耗材、民生消費品等物資短缺疑慮。

‌



經濟部今日就「中東衝突加劇市場不確定性，致國內包括乙烯、塑膠、化肥、瀝青等原料及物流成本增加，屢傳缺料、囤貨現象等之問題評估、因應策略與現況」議題，至立法院經濟委員會進行報告。

龔明鑫表示，雖然昨 (8) 日美伊暫時停火共識，但國際乙烯價格開戰至今漲幅已超過 100%，鑑於中東情勢變局影響國內塑化產品供給及價格，經濟部已針對生產及通路端提出五大強化措施，以維護市場秩序並確保供應無虞：

一、協調上中下游擴大生產：協調中油提前於 4 月投入運作，4 月增加乙烯產量提升至 7.9 萬噸，5 月再增加至 9 萬噸，並優先滿足國內中下游廠商需求；協調台塑 (1301-TW)、台聚 (1304-TW) 同意足量供應中游之聚乙烯，合計台塑、台聚之聚乙烯國內總產量，預計 5 月可再提高。

二、下游業者擴大產量：推「塑膠袋平價專案」，由中油專案提供 5,000 噸平價乙烯，再由台塑與台聚供應平價聚乙烯給本部產業發展署合作之 20 家塑膠製造商，製造相對平價的塑膠袋，該專案可增加 12.5 億個 1 斤塑膠袋之產量，快速提供給商圈及其他市場通路。瀝青部分，目前存貨估可足量供應至 5 月底，台塑化 (6505-TW)6 月將進口柏油基原油，可增加瀝青產量。

三、通路業者穩定供貨：已協調小北百貨及振宇五金等零售通路全力供應塑膠袋，如有缺貨本部將協調塑膠袋製造廠商供應。

四、設置原物料供應通報網。

五、強化查處遏止不法。經濟部與法務部組成聯合稽查小組查察業者是否哄抬、囤貨狀況。