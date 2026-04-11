鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-11 20:29

經濟部次長賴建信今 (11) 日針對民生實化產品供應表示，透過與中油、台塑合作，已擴大輕油提煉以增加下游原料供應。賴建信宣布，平價專案已於 4 月 10 日投產，預計可額外生產 12.5 億個塑膠袋供應國內市場，這批平價產品預計於下週透過全國 350 個商圈及 1000 多個市場體系進行媒合，優先供應北中南各地區。目前國內乙烯每月產量約 45.9 萬噸，遠高於 11.8 萬噸的需求，聚乙烯產能同樣大於需求，政府強調供貨充裕，藉此消除民眾的預期漲價心理，並持續監控市場動態以穩定民生。

在民生實化產品方面，經濟部強調能源應變小組密切掌握油、氣裝貨與抵港狀況，確保生產端原料無虞。

‌



賴建信指出，5 月與 6 月的能源供應已經百分之百掌握，而 7 月的現貨採購也已全數確認，這為下游塑膠製品的穩定生產奠定了堅實基礎。目前國內乙烯與聚乙烯的產能皆大幅超過市場需求，顯示國內石化供應鏈在應對國際動盪時，仍具備高度的韌性與自主生產能力。

為了讓民眾對於物價穩定有感，這批即將問世的 12.5 億個平價塑膠袋將採取精準投放策略。下周起，政府將結合地方商圈與傳統市場體系，確保平價物資能直接進入基層消費市場。