鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-15 19:56

行政院台美經貿工作小組已於美東時間 14 日，正式向美國貿易代表署（USTR）提交 301 調查書面意見。針對美方關注的「結構性產能過剩」與「強迫勞動貨品進口禁令」兩大核心，我國政府強調台灣為市場經濟體，產業具備技術加值優勢，並承諾將禁止強迫勞動貨品進口，全力維繫台美對等貿易協定（ART）及投資 MOU 的談判成果，確保國家與產業利益。

迎戰美國301調查 政院今遞交書面意見 鞏固ART與MOU談判「紅利」 。（圖: 行政院網站）

針對美國發起的 301 調查，行政院台美經貿工作小組表示，政府已召開多次跨部會會議完成整體準備。我方在意見書中明確指出，台灣產業獲利源自技術加值，與美國客戶的創新研發互補互利，是高科技產業最重要的戰略夥伴。未來將透過「台灣模式」深化半導體及 ICT 供應鏈合作，不僅有助於強化供應鏈韌性，也能促進台美貿易平衡。

‌



美台商會（US-Taiwan Business Council）與我國機械公會也提出呼應。美台商會指出，台灣對美順差是源於市場強勁需求，台灣是美國對抗不公平貿易行為的安全盟友。機械公會則說明，台灣企業多為中小企業，採取依市場需求的「接單生產」模式，與美國航太國防等產業高度互補，並非靠補貼造成的產能過剩。

在強迫勞動調查方面，我國政府強調協助企業接軌國際勞權是既定目標。台美在 ART 談判中已達成高度共識，承諾禁止進口強迫勞動貨品。未來將以《貿易法》為管制法源，透過跨部會審定程序限制相關貨品輸入。為此，政府已於 2 月發布參考指引，並於 4 月 9 日將《就業服務法》修正草案送交國會審議，嚴禁留置勞工證件或扣留財物，精進移工與遠洋船員的勞動保障。