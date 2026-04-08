鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-08 12:24

受地緣政治衝擊與配合穩定物價政策影響，中油目前的負債比已高達 92.5%，幾乎面臨破產邊緣，今（8）日於立法院經濟委員會，立委質詢要求經濟部與中油應積極爭取增資案通過，改變過度仰賴能源進口的現狀。經濟部長龔明鑫坦言中油財務嚴峻，正透過專案融資、預算撥補及辦理增資三管齊下協助改善。中油回應，3500 億元增資增資將用於支持三接等重大能源轉型建設，將於 2030 年將國外自產能源比例提升至 10%，優先布局美、加、澳洲等地區，以確保國家能源供應穩定與自主。

立法院經濟委員會今（8）日就台美關稅協定中關於「擴大採購及購買」（原油、天然氣、發電設備等）項目之評估、規劃及涉及之問題與工作進行專案報告。

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立委邱議瑩指出，從 2020 年（民國 109 年）爆發疫情到烏俄戰爭至今，中油為配合政府穩定物價政策，持續吸收汽、柴油及天然氣的漲幅。根據最新統計，截至 2026 年（民國 115 年）三月底，中油累積吸收的遊氣產品價差已高達新台幣 6,129 億元，導致公司累積虧損達 792 億元，負債比例攀升至 92.5%。

邱議瑩進一步警示，單是今年四月，中油預計吸收的成本就將達到 90.6 億元。若中東戰事持續延燒，中油評估整體吸收成本恐逼近 2,000 億元。她批評，中油自 2022 年起便多次向經濟部提出增資需求，卻直到財務狀況瀕臨崩潰，部會才終於同意增資 3,500 億元的計畫。

面對中油的經營危機，龔明鑫回應表示，部會正透過「專案融資」、「預算撥補」及「辦理增資」三種方式協助中油改善財務。

方振仁說明，目前已向行政院報核從 2027 年至 2030 年（民國 116 年至 119 年）間增資 3,500 億元的計畫。

方振仁強調，這筆資金除填補過去虧損，主要將用於支持總經費高達 4,845 億元的重大能源建設，包括第三天然氣接收站（三接）、台中廠三期、永安到通霄的第二條海管工程等，以維持國內能源供應穩定。邱議瑩則擔憂，若增資案在立法院未獲通過，中油將難以支撐龐大的轉型與基礎建設支出。

邱議瑩於質詢指出，中油目前能源供應高度仰賴海外進口，比重已超過 90%，這對國家能源韌性是極大考驗。她提到，中油過去曾投資印尼、厄瓜多及查德等國外礦區，但隨著合約到期多已撤收，目前僅剩查德礦區能為公司帶來收益。