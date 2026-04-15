鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-16 07:00

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 週三 (15 日) 警告，凡持續購買伊朗原油或讓伊朗資金流入銀行體系的任何國家，未來都可能面臨美國的「次級制裁」，顯示華府正擴大制裁範圍，試圖進一步切斷德黑蘭的經濟命脈。

美國加大對伊朗施壓力道，將矛頭指向購買其石油的國家與金融體系。貝森特這項警告發布之際，美國已於本週正式啟動對伊朗的海上封鎖行動，時值美伊衝突進入第七週。

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貝森特指出，在封鎖措施發酵下，美方預期中國將暫停採購伊朗石油。過去數據顯示，中國長期為伊朗石油最大買家，占其海運出口逾八成。

為強化執行力道，美國財政部已直接致函兩家中國銀行，要求其說明是否涉及伊朗資金流動。貝森特強調，只要能證實相關資金往來存在，美方將準備祭出次級制裁，進一步擴大金融壓力。

在具體行動上，美國同日宣布制裁伊朗石油運輸網路，對超過二十名個人、企業及船隻列入制裁名單，試圖封堵伊朗原油出口的各個環節。

值得注意的是，華府先前為穩定全球能源供應，曾於 3 月 20 日提供為期 30 天的伊朗海上石油制裁豁免，讓約 1.4 億桶原油得以流入市場。隨著戰事推升能源不確定性，該措施原訂於 4 月 19 日到期。貝森特此次明確表示，豁免將不再延長，意味政策立場轉趨強硬。

此外，美國也未續延針對俄羅斯海上石油的制裁豁免，相關措施已於上週到期。市場解讀，華府正同步收緊對兩大能源出口國的限制。