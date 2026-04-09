鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-10 06:24

美國總統川普 (Donald Trump) 週四 (9 日) 預告，石油供應將很快恢復流通，且「無論是否有伊朗的幫助，都會開始流動」，進一步釋出能源市場可望回穩的訊號。

川普：無論是否有伊朗幫助 石油都會開始流動 (圖：REUTERS/TPG)

川普透過其社群平台 Truth Social 發文指出，他不同意《華爾街日報》將其近期對伊朗政策的發言解讀為「過早宣告勝利」，強調相關對伊戰爭成果已具實質意義。

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川普表示：「這就是一場勝利，而且一點也不過早。」

他並重申，在其政策主導下，伊朗將無法取得核武能力，並預期石油供應將迅速恢復正常。

他說：「因為我，伊朗永遠不會擁有核武，而且很快地，大家會看到石油開始流動，無論是否有伊朗的幫助，對我來說都沒有差別。」

此外，川普也批評《華爾街日報》長期對其政府抱持偏見，指稱該報「總是急於批評」，卻不願承認錯誤。

該報導週三 (8 日) 指川普宣布對伊朗戰爭贏得「全面勝利」，但美方內部與盟友對此表態出現疑慮。

該報導引述多名美國官員指出，目前與伊朗達成的停火協議仍相當脆弱，德黑蘭仍具備封鎖荷姆茲海峽與威脅區域內美軍的能力，局勢仍存在高度不確定性。

據官員透露，儘管伊朗逾半數飛彈發射器已遭摧毀，仍有部分深埋地下；伊斯蘭革命衛隊亦保有可干擾航運的小型船隻。

白宮新聞秘書李威特 (Karoline Leavitt) 強調，美方已重創伊朗飛彈與無人機能力，並稱此次行動為「軍事勝利」。

國防部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 亦表示，美軍已按計畫完成所有目標。

不過，軍事專家認為伊朗僅是「被削弱」，尚未完全失去反制能力。

川普幕僚憂心，伊朗不太可能在未獲讓步下全面開放荷姆茲海峽，恐導致談判僵局甚至戰事再起。伊朗已表明將限制每日通行船隻數量並收費，並警告未經許可通行的船隻將遭攻擊。

此外，核議題仍是談判核心。伊朗始終要求保有鈾濃縮權，但尚未承諾交出高濃縮鈾。美軍參謀首長聯席會議主席凱恩 (Dan Caine) 指出，美軍已摧毀約八成伊朗核與軍事基礎設施，但仍有部分能力殘存。共和黨參議員葛蘭姆 (Lindsey Graham) 警告，未受控的核材料將成重大風險。