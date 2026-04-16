鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-16 11:15

馬斯克在 X 平台表示，特斯拉已完成 AI5 晶片的「tape-out」(設計定案)，意味晶片設計已定稿，將進入製造階段。

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特斯拉股價周三一度大漲 8%，終場收漲 7.6%，報 391.95 美元，為 3 月 18 日以來最高收盤價。

不過，這項晶片進展其實較原定時程落後數月。馬斯克去年 7 月曾表示 AI5 晶片「已完成設計」，但直至今年 1 月才宣布「接近完成」。

他在後續貼文指出，該晶片將用於 Optimus 機器人及特斯拉超級電腦叢集，這與先前規劃有所不同。原本這些晶片是要用於 Cybercab(無人計程車)，該車型預計本月進入量產。

馬斯克 3 月 18 日曾表示，AI5 雖可用於資料中心訓練，但主要是為完善 Optimus 與 Robotaxi 的「AI 邊緣運算」。

馬斯克目前表示，現有晶片已足以讓監督式全自動輔助駕駛 (FSD)「遠優於人類」。但他今年 1 月也坦言，要讓該系統在安全性上「明顯優於人類」，仍需數年時間。

投資人對這些進展反應正面，尤其是在特斯拉上周達成另一項 FSD 里程碑之後。

荷蘭監管機構上周五批准特斯拉在當地使用 FSD 軟體，成為歐洲首個允許該技術的國家，可能為未來在歐盟更廣泛的批准鋪路。

瑞銀分析師 Joseph Spak 本周將特斯拉評級從賣出上調至中性，並維持 352 美元目標價，認為目前股價已回到「較合理水準」。儘管近期反彈，特斯拉股價仍較去年 12 月的 52 周高點下跌逾 20%。

Spak 指出，「我們認為特斯拉股價更多反映市場情緒、敘事與動能，而非基本面。」他並補充，股價可能持續維持高度波動。

特斯拉上月宣布與 SpaceX 合作推動大型晶片製造計畫 Terafab，原因是供應商如美光 (MU-US) 與三星電子可能無法滿足需求。三星與台積電 (TSM-US) 均被要求生產 AI5 晶片。

特斯拉今年計劃至少投入 200 億美元資本支出——不含 Terafab 與潛在太陽能項目。摩根士丹利估計，若納入這些項目，資本支出可能高達 350 億美元。

分析師普遍預期，特斯拉 2026 年可能出現自 2018 年以來首次自由現金流為負的情況。

特斯拉本月稍早公布的電動車銷售與儲能產品部署低於華爾街預期。此外，公司在 Robotaxi 擴張上也慢於預期，目前僅在 2 座城市營運，目標是在 6 月底前擴展至 9 座城市。