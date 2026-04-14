博通Meta簽署多年期AI晶片合作協議 博通盤後漲近3%
鉅亨網編譯羅昀玫
社群媒體巨頭 Meta Platforms(META-US) 與晶片大廠博通 (AVGO-US) 週二 (14 日) 宣布建立多年期 AI 晶片合作夥伴關係。博通週二盤後勁揚近 3%。
根據公告，博通將為 Meta 提供支援訓練與推論加速器的關鍵技術，合作計畫預計延續至 2029 年，並建立在雙方既有合作基礎之上。此次合作規模初期承諾超過 1GW，為後續超大規模 AI 資料中心部署的第一階段。
Meta 表示，相關基礎設施將用於建置大型 AI 資料中心，支援生成式 AI 技術落地，並導入至 WhatsApp、Instagram 與 Threads 等旗下平台，觸及全球數十億用戶。
此次部署將以 Meta 自研 MTIA 晶片為核心，並透過博通的 XPU 平台進行整合，涵蓋運算邏輯、記憶體與高速 I/O 架構，同時為未來多世代晶片發展預作布局。
博通執行長陳福陽 (Hock Tan) 表示，雙方將持續深化策略合作，推動 AI 技術發展，此次 MTIA 部署僅為長期藍圖的開端。
Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 指出，公司正與博通在晶片設計、封裝與網路等關鍵領域合作，打造支撐未來 AI 應用的大規模運算基礎。
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