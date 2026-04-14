美航空業震撼彈！聯航傳擬併購美航 機隊逾千架 或誕生全美最大航空公司

鉅亨網編譯許家華 2026-04-14 09:30

綜合外電報導，聯合航空 (UAL-US) 執行長 Scott Kirby 近期向美國政府高層提出與美國航空 (AAL-US) 合併的構想。

（圖：REUTERS/TPG）

《彭博社》引述知情人士披露，目前尚不清楚是否已啟動正式交易程序，但相關討論已引發市場高度關注，《路透社》亦報導類似進展。

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市場分析指出，此類大型併購案勢必面臨嚴格反壟斷審查。儘管外界普遍認為川普政府對企業併購持相對開放態度，但涉及國內航空市場高度集中度的交易，仍可能引發監管機構對競爭影響的高度關切。

消息公布後，資本市場迅速反應。美國航空盤後股價上漲約 4.5%，聯合航空則上揚約 1.1%，顯示投資人對潛在整合帶來的協同效益抱持審慎樂觀態度。