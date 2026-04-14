美航空業震撼彈！聯航傳擬併購美航 機隊逾千架 或誕生全美最大航空公司
鉅亨網編譯許家華
綜合外電報導，聯合航空 (UAL-US) 執行長 Scott Kirby 近期向美國政府高層提出與美國航空 (AAL-US) 合併的構想。
《彭博社》引述知情人士披露，目前尚不清楚是否已啟動正式交易程序，但相關討論已引發市場高度關注，《路透社》亦報導類似進展。
若該合併成案，將重塑美國航空產業版圖。以市值計算，聯合航空與美國航空分別為全美第二與第四大航空公司，合併後有望超越達美航空 (DAL-US)，成為美國最大航空業者。兩家公司同時擁有全美最大機隊規模，各自機隊數量均超過 1,000 架，整合後的運力與航線網絡將大幅提升。
市場分析指出，此類大型併購案勢必面臨嚴格反壟斷審查。儘管外界普遍認為川普政府對企業併購持相對開放態度，但涉及國內航空市場高度集中度的交易，仍可能引發監管機構對競爭影響的高度關切。
目前美國國內航空市場主要由四大航空公司主導，分別為美國航空、達美航空 (DAL-US)、聯合航空及西南航空 (LUV-US)。若聯合航空與美國航空合併，市場集中度將進一步提高，可能改變票價、航線配置及消費者選擇。
消息公布後，資本市場迅速反應。美國航空盤後股價上漲約 4.5%，聯合航空則上揚約 1.1%，顯示投資人對潛在整合帶來的協同效益抱持審慎樂觀態度。
整體而言，儘管合併仍停留在初步構想階段，但若後續推進，將成為近年航空業最大規模整併案之一，對產業競爭格局與監管政策帶來深遠影響。
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