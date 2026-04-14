〈美股盤後〉標普逼近歷史新高 那指連漲10天 創2021年以來最佳戰績

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-15 05:40

在美伊談判希望與生產者物價指數 (PPI) 數據帶動下，美股三大指數週二 (14 日) 同步走高，標普 500 指數逼近歷史收盤高點。

那指連漲10天 創2021年以來最佳戰績 (圖：REUTERS/TPG)

道瓊指數上漲約 317 點，標普走升約 1.2%，距離歷史收盤高點僅差約 12 點。那斯達克指數勁揚近 2%，不僅連續第 10 個交易日收紅，寫下自 2021 年以來最長連漲紀錄，同時也創下自 2022 年以來最強的 10 日漲幅表現。

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美國與伊朗可望重啟談判的預期升溫。美國總統川普表示，白宮已接獲伊朗方面聯繫，有意「達成協議」，並透露未來兩天內可能在巴基斯坦展開新一輪會談。

與此同時，美國公布的通膨數據也為市場提供支撐。3 月生產者物價指數 (PPI) 月增 0.5%、年增 4.0%，低於市場預期；核心 PPI 月增僅 0.1%，顯示基礎通膨壓力仍受控。

另一方面，荷姆茲海峽局勢仍受到高度關注。美國對該關鍵航道的封鎖已正式生效，美國中央司令部表示，在首日行動中未有船隻成功通過封鎖，並有 6 艘商船依指示折返。市場評估，若衝突持續升溫，仍可能對能源供應造成進一步衝擊。

隨著市場對和平談判抱持審慎樂觀，油價回落。布蘭特原油跌至每桶 95 美元附近，美國西德州原油亦回落至 92 美元水準。同時，國際能源署 (IEA) 下修今年全球石油需求預測，進一步壓抑油價走勢。

美股週二 (15 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 317.74 點，或 0.66%，收 48,535.99 點。

那斯達克指數上漲 455.35 點，或 1.96%，收 23,639.08 點。

S&P 500 指數上漲 81.14 點，或 1.18%，收 6,967.38 點。

費城半導體指數上漲 184.60 點，或 2.04%，收 9,224.12 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 483.00 點，或 3.18%，收 15,654.72 點。

11 大板塊漲多跌少，由通訊服務與非必需消費領漲，科技股同步走強，但能源板塊大幅回落，成為市場主要壓力來源 (圖片：FINVIZ)

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭多數走高。Meta (META-US) 強漲 4.41%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.14%；Alphabet (GOOGL-US) 大漲 3.61%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.27%；亞馬遜 (AMZN-US) 勁揚 3.81%。

台股 ADR 漲多跌少。台積電 ADR (TSM-US) 大漲 2.79%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.21%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.13%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.97%。

企業新聞

富國銀行 (WFC-US) 重挫超 5%，主因第一季淨利息收入 121 億美元低於市場預期，且公司持續縮減人力以控管成本。摩根大通 (JPM-US) 小跌 0.71%，雖然獲利與營收雙雙優於預期，但未能帶動股價表現。

相較之下，花旗 (C-US) 表現亮眼，第一季獲利大增 42%，推動股價上漲逾 2%。貝萊德 (BLK-US) 同步走高超 3%，公司受惠 ETF 資金強勁流入，單季吸金達 1300 億美元。

特斯拉 (TSLA-US) 收紅 3.33% 至 364.16 美元。UBS 分析師 Joseph Spak 將評級由賣出上調至中性，目標價維持 352 美元。

因亞馬遜 (AMZN-US) 同意以每股 90 美元價格收購，Globalstar (GSAT-US) 飆高超 9%。過去 12 個月，Globalstar 股價已上漲逾三倍，部分受惠於先前與蘋果 (AAPL-US) 的合作協議。

輝達 (NVDA-US) 週二升幅達 3.80% 至每股 196.51 美元，輝達推出一套名為 Ising 的全新開源 AI 模型系列，專為量子系統設計，提供快 2.5 倍的量子錯誤校正速度和 3 倍更高的準確性，有望加速容錯量子系統的發展。

製藥巨頭嬌生 (JNJ-US) 微升 0.90% 至每股 240.10 美元，儘管第一季獲利與營收均優於預期，嬌生旗下乾癬重磅藥物 Stelara 銷售持續下滑，但多發性骨髓瘤治療藥 Darzalex 與抗發炎藥 Tremfya 帶動創新藥業務成長。

航空股表現不俗，美國航空 (AAL-US) 噴高超 8%，聯合航空 (UAL-US) 上揚 2.10%，市場傳出聯合航空執行長 Scott Kirby 曾提兩家公司合併的構想。

華爾街分析

Baird 投資策略師 Ross Mayfield 表示，雖然不排除地緣政治局勢再度升溫、導致市場進一步回落的可能，但整體來看，這種情況發生的機率並不高。

他指出，市場目前已提前反映部分對伊朗局勢的不確定性，指數也接近歷史高點，整體投資部位相對均衡，並未出現過度擁擠的情況。此外，隨著財報季即將展開，企業基本面表現有機會為市場提供支撐，帶動投資情緒轉向偏多。

Wealthspire Advisors 資深副總裁 Oliver Pursche 表示，當前市場上漲主要由企業獲利穩健、通膨數據優於預期，以及投資人相信美伊最終可達成協議三大因素推動。他也指出，市場悲觀情緒仍高，反而構成支撐股市的反向指標。