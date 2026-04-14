鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-14 10:19

全球金融市場近期因地緣政治變化劇烈波動。美國與伊朗原本於 4 月 7 日達成兩周停火協議，點燃市場對和平協議的期待，帶動全球股市連兩周反彈，美股 S&P 500 指數更創下去年 11 月底以來最大單周漲幅。然而，雙方在 4 月 12 日針對核武開發與荷莫茲海峽控制權仍無法達成共識，導致談判破局，美伊局勢再度陷入膠著狀態。上周全球股票型 ETF 仍獲 513.33 億美元資金淨流入，以美國市場佔近 8 成。

儘管地緣政治緊張，資金流向顯示投資人信心並未潰散。過去一周整體股票型 ETF 仍獲 513.33 億美元資金淨流入，其中美國市場表現最為強勁，獨攬 386.08 億美元資金。相對而言，歐洲與日本市場分別出現 8.07 億與 4.13 億美元的淨流出；中國與亞洲則延續減持趨勢，分別流出 12.15 億與 14.05 億美元。從產業面觀察，科技、工業與原物料成為資金青睞的前三大標的，而能源、金融與核心消費則面臨調節壓力。

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富蘭克林證券投顧分析，美伊談判破局雖然短線衝擊市場情緒，但考量雙方長期分歧本大，此結果尚在市場預料之中。除非發生軍事規模進一步升級，否則重回極端通膨衝擊情境的可能性不高。目前市場焦點已轉向最新財報季，根據 FactSet 預估，史坦普 500 指數第一季獲利預估年增率達 12.6%，這將是連續第六季維持雙位數增長，創下 2011 年以來最長增長紀錄，顯示美股基本面依然穩固。