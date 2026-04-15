受惠能源韌性與避險地位 陸股繼台股後收復戰爭期間跌幅
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
隨著中東局勢出現緩和跡象，亞洲市場正從「戰爭恐懼」轉向追逐「成長動能」。繼台股與新加坡股市率先收復失土後，中國股市成為最新一個重回正軌的亞洲主要市場。滬深 300 指數周三 (15 日) 上漲 0.6%，正式抹平了自 2 月底伊朗戰爭爆發以來的所有跌幅。
能源結構優勢：緩解油價衝擊的緩衝墊
據《彭博》報導，中國之所以能在地緣政治動盪中展現韌性，核心關鍵在於其強大的能源防禦機制。中國受惠於龐大的石油儲備以及多元化的供應管道，有效減輕了石油衝擊的影響。
此外，中國近年來對清潔能源的依賴程度日益提升，使其在傳統能源供應受威脅時，比其他高度依賴石油進口的亞洲國家 (如南韓與印尼) 具備更強的抗壓性。
避險資產地位：人民幣與債券表現穩健
在戰爭引發的市場動盪中，中國資產意外展現了避險特質。人民幣匯率自戰事爆發以來表現傲視亞洲，對美元升值約 0.8%。同時，當美國 10 年期公債殖利率因通膨隱憂大幅上升 31 個基點時，中國 10 年期國債殖利率反而下滑了約 2 個基點，反映出資金在混亂局勢中對中國固定收益資產的青睞。
從戰爭思維轉向成長動能
市場情緒的轉變也源於對企業獲利的信心。隨著美、伊重啟談判的希望增加，投資者開始將目光重新聚焦於經濟基本面。例如，中國電池巨頭寧德時代 (300750-CN)(03750-HK) 第一季預計將繳出營收與淨利雙位數增長的亮眼成績。
這種從「戰爭驅動」轉向「獲利驅動」的模式，與台灣受 AI 浪潮帶動 (如台積電營收創新高) 的邏輯相互呼應。統計顯示，台股今年以來累計漲幅達 25.32%，表現遠優於 MSCI 亞太指數 (約 10%)。
區域展望：亞太市場全面復甦中
儘管目前僅有台灣、新加坡與中國成功回歸戰前水位，但其他市場也緊追其後：日本距離戰前水準不到 2%，而澳洲與香港則在 3% 以內。
Van Eck Associates Corp. 跨資產策略師 Anna Wu 表示，隨著美伊談判重啟，市場風險偏好正在上升。「隨著財報季的展開，如果投資者能夠獲得更樂觀的業績指引，且估值起點合理，那麼股市擺脫戰爭情緒的速度可能會比我們預期的更快。」
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