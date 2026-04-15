鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-15 14:20

隨著中東局勢出現緩和跡象，亞洲市場正從「戰爭恐懼」轉向追逐「成長動能」。繼台股與新加坡股市率先收復失土後，中國股市成為最新一個重回正軌的亞洲主要市場。滬深 300 指數周三 (15 日) 上漲 0.6%，正式抹平了自 2 月底伊朗戰爭爆發以來的所有跌幅。

受惠能源韌性與避險地位 陸股繼台股後收復戰爭期間跌幅(圖:shutterstock)

能源結構優勢：緩解油價衝擊的緩衝墊

‌



據《彭博》報導，中國之所以能在地緣政治動盪中展現韌性，核心關鍵在於其強大的能源防禦機制。中國受惠於龐大的石油儲備以及多元化的供應管道，有效減輕了石油衝擊的影響。

此外，中國近年來對清潔能源的依賴程度日益提升，使其在傳統能源供應受威脅時，比其他高度依賴石油進口的亞洲國家 (如南韓與印尼) 具備更強的抗壓性。

避險資產地位：人民幣與債券表現穩健

在戰爭引發的市場動盪中，中國資產意外展現了避險特質。人民幣匯率自戰事爆發以來表現傲視亞洲，對美元升值約 0.8%。同時，當美國 10 年期公債殖利率因通膨隱憂大幅上升 31 個基點時，中國 10 年期國債殖利率反而下滑了約 2 個基點，反映出資金在混亂局勢中對中國固定收益資產的青睞。

從戰爭思維轉向成長動能

這種從「戰爭驅動」轉向「獲利驅動」的模式，與台灣受 AI 浪潮帶動 (如台積電營收創新高) 的邏輯相互呼應。統計顯示，台股今年以來累計漲幅達 25.32%，表現遠優於 MSCI 亞太指數 (約 10%)。

區域展望：亞太市場全面復甦中

儘管目前僅有台灣、新加坡與中國成功回歸戰前水位，但其他市場也緊追其後：日本距離戰前水準不到 2%，而澳洲與香港則在 3% 以內。