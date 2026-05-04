鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-04 21:26

興櫃公司 114 年度整體營收穩定成長，電子零組件業營收及獲利表現亮眼。櫃買中心指出，350 家興櫃公司已全數完成 114 年度財報申報，合計營收達 4957 億元，年增 97 億元。其中電子零組件業稅前淨利飆增 637%，表現最為突出。全體興櫃公司中，EPS 超過 2 元者達 100 家，占 29%，獲利公司共 197 家，賺超過一個股本（EPS 超過 10 元）計有 11 家，投資人可至櫃買中心網站查詢詳細 EPS 排名與財務資訊。

興櫃公司 114 年度整體營收穩定成長，電子零組件業營收及獲利表現亮眼。櫃買中心表示，應公告申報 114 年度財務報告之興櫃公司共 350 家，均已依規定期限完成作業。經統計該 350 家公司 114 年度整體營收總計約 4957 億元，較 113 年度成長 97 億元，其中綠能環保業及電子零組件業營收分別成長 42% 及 38%，且電子零組件業稅前淨利更是成長 637%，於各類股族群中表現出色。

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在每股盈餘（EPS）方面，114 年度獲利超過一個股本（EPS 超過 10 元）之興櫃公司計有 11 家；EPS 為 5 元以上未達 10 元之公司計 24 家；2 元以上未達 5 元之公司計 65 家；合計 100 家公司 EPS 達 2 元以上，占整體興櫃公司 29%。此外，興櫃公司 114 年度獲利公司計 197 家，占整體興櫃公司 56%，顯示興櫃市場有許多基本面穩健之公司值得投資人關注。

櫃買中心表示，為服務投資大眾，櫃買網站提供興櫃公司 EPS 排名資訊，歡迎投資人於櫃買中心網站（www.tpex.org.tw > 興櫃 > 興櫃公司資訊 > 統計報表 > 上櫃 / 興櫃公司財務排名 > 興櫃 EPS 排名）查詢利用。