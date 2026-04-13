鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-13 16:30

中國 A 股三大指數周一（13 日）同步走高，美國、伊朗談判破局，美國中央司令部周日在社交平台發表聲明，稱根據總統公告，美國中央司令部部隊將於美國東部時間 4 月 13 日上午 10 時（台灣時間今晚 10 點）起，封鎖所有進出伊朗港口的海上交通，但市場似乎並未在意這個利空。

上證指數周一收報 3,988.56 點，漲 0.06%。深證成指收報 14,407.86 點，漲 0.69%。創業板指收報 3,476.44 點，漲 0.80%。

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美國中央司令部指出，此次封鎖將對所有國家進出伊朗港口及其沿海地區的船隻一視同仁，包括位於阿拉伯灣和阿曼灣的所有伊朗港口。

對於經由荷姆茲海峽往返非伊朗港口的船隻，美國中央司令部部隊不會阻礙航行自由。

美國中央司令部稱，在封鎖開始前，將通過正式通告向商業航海人員提供更多訊息，建議所有航行人員留意「航行通告」（Notice to Mariners）廣播，並在阿曼灣及荷姆茲海峽周邊海域作業時，與美國海軍聯繫。