鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-04 16:39

中國信託投信官網今 (4) 日公告中信關鍵半導體 (00891-TW) 5 月配息資訊，本次擬配發 1.25 元，較上一季 0.75 元大幅提升，若以今天收盤價 32.75 元計算，預估年化配息率高達 15.3%；今天在「發哥」與「光哥」二大權值股連袂攻漲停，以及神山台積電 (2330-TW) 上漲逾 6% 加持下，00891 股價與配息雙創成立以來新高。

00891 今天股價飆漲 5.82%，收在 32.75 元，改寫歷史新高，成交量爆出 3.1 萬張，漲幅超越所有主動式台股 ETF，00891 主要受惠第一大成分股台積電，目前權重約 41%；第二、三大成分股聯發科 (2454-TW)、日月光投控 (3711-TW) 權重分別為 12.4%、5.16%，兩檔權值股罕見雙雙亮燈漲停。

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00891 經理人張圭慧說明，除台積電、聯發科、日月光投控合計占比約 55% 外，00891 前十大成分股涵蓋健策、信驊、旺矽、聯電、創意、力旺、穎崴等關鍵企業，橫跨晶圓代工、IC 設計、封測與測試介面等，當權值股領軍上攻時，相關配置更能貼近指數走勢。

面對指數屢創新高，張圭慧建議投資人可透過台股 ETF 分批布局、紀律加碼方式，避免單筆追高；尤其當市場由少數權值推動時，短線波動可能放大，但若 AI 算力投資、半導體升級與資料中心基建趨勢延續，中長期仍有機會維持偏多架構。

00891 本次擬配息 1.25 元，除息日落在 5 月 19 日，想參與除息的投資人，須於 5 月 18 日前買進並持有，配息發放日為 6 月 12 日。