鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-04 14:50

世貿組織 (WTO) 近期發布 2025 年全球出口經濟體前 30 強榜單，中國以 3.78 兆美元出口額毫無懸念地蟬聯全球第一，展現斷層式的領先優勢。這份榜單赤裸裸揭示一個事實，也就是在全球貿易保護主義盛行與供應鏈重組的討論聲中，全球貿易重心不僅沒有離開中國，反而以更強大的姿態向東傾斜。

具體數據對比相當驚人，中國出口規模是美國 2.2 兆美元的 1.7 倍，更是德國與日本加起來的 1.5 倍，若將香港與台灣兩個單獨關稅區納入計算，整個大中華區出口量高達 5.17 兆美元，超過美、德、日三國總和，沒有任何國家能在製造與出口的廣度及深度上與之比肩。

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從區域格局來看，亞洲在前 30 強榜單中佔據 13 席，合計出口額超過 10 兆美元，佔前 30 強總額的 46.2%，且 2025 年亞洲出口增速達 9.5%，遠超全球 7.2% 平均值，全球貿易重心正以前所未有的速度向東轉移。

與此同時，歐洲作為傳統貿易核心雖佔 12 席，但其製造業優勢面臨挑戰，卻年歐盟對中貨物貿易逆差額突破 2900 億美元，首次超越美國成為中國最大貨物貿易順差來源國，德國更從過去的順差國轉為約 255 億美元的逆差國，凸顯依賴關係的變化。

中國外貿韌性也體現在其市場與結構的雙重優化。面對外部環境變化，中國成功進行「市場置換」，2025 年對新興市場出口佔比提升至 49.1%，幾乎佔據半壁江山，而對美國依賴度則從 14.6% 下降至 11.1%，證明中國製造的競爭力已不再依附於單一市場。