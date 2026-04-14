鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-04-14 15:00

外媒最新報導指出，沙烏地阿拉伯正向美國施壓，要求其放棄封鎖荷姆茲海峽並重返談判桌，以免伊朗採取報復行動，波及全球關鍵航運通道。

《華爾街日報》(WSJ)周一 (13 日) 援引波斯灣官員警告報導，沙國擔心伊朗可能封鎖曼德海峽來反制，這條紅海航道對沙國剩餘石油出口至關重要。

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儘管荷姆茲海峽受阻，沙國透過橫越沙漠的東西輸油管，成功將原油經紅海港口輸出，近期已恢復至每日約 700 萬桶的戰前水準，但葉門胡塞武裝控制曼德海峽附近大片海岸線，一旦紅海通道關閉，沙國石油出口將面臨重大風險。

沙國能源官員宣稱已取得胡塞武裝承諾，不攻擊過往沙國船隻，但報導同時示警，若伊朗進一步施壓，胡塞武裝恐更積極介入衝突，甚至開始對過境船隻收取「過路費」。

伊朗最高領袖外事顧問 Ali Akbar Velayati 日前強調，抵抗陣線已將曼德海峽視同荷姆茲海峽，白宮若再犯錯，全球能源與貿易流通恐瞬間中斷。

美國自周一上午 10 時起全面封鎖進出伊朗港口的船隻，伊朗國防部發言人則強硬回應，美方任何軍事干預荷姆茲海峽與阿曼灣的企圖都注定失敗。

許多分析人士猜測，伊朗恐封鎖中東另一條關鍵航運通道曼德海峽，以反制美國。

伊朗媒體似乎也暗示，伊朗將在曼德海峽採取行動。伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台周一在社群媒體上發文說：「海上封鎖伊朗？曼德海峽。即將登場。」

Velayati 本月初也曾發文說：「如今，抵抗陣線的統一指揮部對曼德海峽的看法與荷姆茲海峽一致。如果白宮再次犯下愚蠢的錯誤，它很快就會意識到，只需一個動作就可以擾亂全球能源與貿易的流動。」

曼德海峽地處阿拉伯半島南部與非洲大陸之間，是連接紅海和亞丁灣的關鍵航道，承載著全球約 12% 的石油運輸。

中東分析人士上周日 (12 日) 向《福斯新聞》表示，若美國對伊朗實施封鎖，伊朗可能指示其盟友葉門胡塞武裝干擾曼德海峽的航運。

美國智庫「戰略與國際問題研究中心」(CSIS) 中東項目主任 Mona Yacoubian 稱說：「若美國繼續實施封鎖荷姆茲海峽的計畫，伊朗恐透過升級戰略阻止波斯灣國家的出口。這可能引發對波斯灣國家基礎設施的進一步攻擊，甚至指示葉門胡塞武裝封鎖曼德海峽。」

胡塞武裝 3 月 28 日曾宣布向以色列發射彈道飛彈。美國政府在一份報告中警告稱，胡塞武裝持續對美國資產構成威脅，「潛在的敵對行動包括自殺式無人機攻擊、無人艇襲擊、無人水下航行器襲擊、彈道飛彈和巡弋飛彈攻擊、小型船隻船員的輕武器射擊以及登船和扣押」。

報告中強烈建議，在這些區域營運的懸掛美國國旗的商船應關閉自動識別系統應答器。

Yacoubian 指出，在荷姆茲海峽關閉後，曼德海峽成為沙國出口石油的關鍵替代路線，軍事衝突擴散到紅海和曼德海峽將使全球能源市場面臨更大的壓力。