鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-14 17:00

中國國產半導體族群上月底雖經歷了寒武紀股價跌破千元的至暗時刻，市場瀰漫悲觀情緒，但在本月情況迅速反轉，半導體族群強勢反彈，國際投行摩根士丹利 (下稱大摩) 也在此關鍵時刻發布一篇極具分量的研報，不僅為市場注入一劑強心針，更直言未來三年將是中國國產半導體最關鍵的「逆襲窗口」。

大摩在報告中給出一個極明確的預測：到 2028 年，中國半導體的自給率將從 2025 年的 24.3% 直接躍升至 32%。這不僅僅是幾個百分點的成長，而是近年來最陡峭的成長曲線，意味著中國半導體正從緩慢爬坡進入加速超車的「系統升級」階段。

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支撐大摩這項樂觀預期的是堅實的產業數據與全面突圍的態勢。

首先，2025 年中國本土晶片企業總營收高達 530 億美元，年增 22%，更重要的是這場逆襲是多點開花。在 AI 算力爆發的當下，大摩明確指出 2025 年是中國 AI GPU 的元年，銷售額狂飆至 130 億美元，直接翻倍，像 MiniMax 這樣的重量級 AI 廠商已開始批量採用國產 AI GPU，這代表國產晶片已跑通了從設計到量產的循環，真正進入核心供應鏈。

除爆發力十足的 AI 晶片，中國國產記憶體晶片也穩住基本盤，長鑫儲存和長江儲存在 DRAM 和 NAND 領域的全球產能佔比大幅提升，擴產節奏火力全開，成為拉動整個產業鏈訂單的最硬底氣。

除了設計與產品的突破，製造端與設備端的進展同樣令人振奮。大摩觀察到，中國晶圓廠迎來了雙重突破，無論是成熟製程的擴產，或是 12 奈米以下先進製程的穩定提升，都為 AI 晶片的量產提供了堅實保障。

在被稱為「卡脖子」最狠的設備領域，情況更發生戲劇性逆轉。數據顯示，今年 2 月中國半導體設備進口額年減 24%，美、荷、韓等五大設備強國的對中出口全線收縮，但背後並非需求減少，而是國產設備的強勢補位。

北方華創、中微公司等本土廠商正大規模取代海外設備，滲透率快速提升，宣告晶片自主的第一步已經穩穩邁出。

基於以上全面向好的產業邏輯，大摩在報告中明確點名四大核心受益主線，包括中芯國際、華虹半導體領銜的晶圓代工，北方華創、中微公司主導的半導體設備，以及瀾起科技、兆易創新所在的晶片設計，還有景氣度極高的功率半導體 / SiC 賽道。