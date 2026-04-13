鉅亨網新聞中心 2026-04-14 05:10

4/14 台股盤前要聞

1. 台股 13 日雖仍有美國及伊朗的在中東戰事發展局勢不明因素箝制，指數呈現狹幅震盪走勢，尾盤出現爆量急拉，終場大盤以上漲 39.46 點或 0.11% 作收，收盤指數報 35457.29 點，市場成交值爲 7787.66 億元；三大法人外資賣超，投信、自營商則買超，合計賣超 50.05 億元。

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2. 美伊停火談判破局，帶動避險情緒升溫，受美元指數走高影響，亞幣 13 日普遍走低，新台幣兌美元一度重貶逾 1 角，終場在央行介入調節下，貶幅顯著收斂，終場收在 31.785 元，貶值 5.9 分，中止連 4 升，台北及元太外匯市場總成交值 20.025 億美元。

3. 南亞科 (2408-TW) 13 日舉辦法說會，總經理李培瑛表示，第一季 DRAM 平均售價上漲超過 70%，第二季將較第一季「再季增數十個百分比」，但數字多少不方便透露，外界也關心下半年漲價延續力道，僅強調高毛利率可望一路維持至第四季，並預估 2027 年仍無法滿足客戶需求，意即缺貨格局不會改變。

4. 隨著 AI 推論 (Inference) 求快速升溫，全球記憶體供需持續緊繃，NAND 控制晶片大廠慧榮 (SIMO-US) 總經理苟嘉章 13 日指出，AI 帶動記憶體產業結構性轉變，儘管原廠正啟動擴產，但仍追不上需求，預期不僅今年缺貨，甚至預期 2027 年缺貨會更嚴重。

5. 台灣央行副總裁嚴宗大 13 日在立院備詢時指出，央行穩定匯率有助減輕輸入性通膨壓力，而主計長陳淑姿談到政府各種穩定物價方式，評估各部會相關單位需求已近 1300 億元，若要支應須編列特別預算。