鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-13 20:07

美伊停火談判破局，帶動避險情緒升溫，受美元指數走高影響，亞幣今 (13) 日普遍走低，新台幣兌美元一度重貶逾 1 角，終場在央行介入調節下，貶幅顯著收斂，終場收在 31.785 元，貶值 5.9 分，中止連 4 升，台北及元太外匯市場總成交值 20.025 億美元。

〈台幣〉避險情緒再起美元轉強 中止連4升收31.785元。(圖：shutterstock)

日韓股市今天同步走跌，台股則在平盤附近震盪，終場小漲 39.46 點，收在 35457.29 點，續寫收盤新高，台積電終場下跌 10 元，收 1990 元，權值股漲跌互見，聯發科、台達電逆勢走揚，鴻海小跌作收。

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台北股匯表現不同調，新台幣兌美元今天以 31.76 元開盤後，隨即湧現美元買盤，匯價摜破 31.8 元關卡，最低來到 31.848 元，重挫 1.22 角，但在央行出手穩匯下，新台幣終場收在 31.785 元，貶值 5.9 分。

觀察主要貨幣今天對美元表現，新台幣匯率貶值 0.19%，日元貶值 0.16%，韓元貶值 0.06%，人民幣亦小貶 0.02%，新加坡幣則小幅升值 0.02%。

隨著美伊談判破裂及地緣政治衝突升級，能源價格飆漲推升通膨隱憂，美元作為避險資產再度獲得青睞，指數一度站回 99 之上，美國聯準會 (Fed) 官員近期立場偏鷹，市場已將今年首次降息的時間點推遲至 9 月甚至更晚，部分投資人、分析師甚至開始討論升息的可能性。