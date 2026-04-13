鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-13 16:47

南亞科 (2408-TW) 今 (13) 日舉辦法說會，總經理李培瑛表示，第一季 DRAM 平均售價上漲超過 70%，第二季將較第一季「再季增數十個百分比」，但數字多少不方便透露，外界也關心下半年漲價延續力道，僅強調高毛利率可望一路維持至第四季，並預估 2027 年仍無法滿足客戶需求，意即缺貨格局不會改變。

李培瑛指出，第二季價格將進一步上漲，且從同業財報表現來看，整體產業毛利率與淨利率皆已回升至健康水準，並有機會延續至第三季甚至第四季。

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針對近期現貨市場價格波動，李培瑛認為，現貨市場占比不僅相對有限，且部分價格回跌屬於過去炒作行情修正。如價格曾由正常約 20 美元被推升至 45 至 50 美元，即使回跌 3 成仍高於正常水準，因此短期並未對整體市場造成負面影響。

需求方面，李培瑛強調，AI 應用已成為主要成長動能，南亞科的客製化 AI 用記憶體產品 (UWIO) 已開始貢獻營收，涵蓋雲端與終端應用，且 AI 發展不僅帶動伺服器需求，也同步推升高階 SSD、企業級 SSD(eSSD) 及網通設備對 DRAM 的需求，南亞科也供應給客戶，在當中扮演 AI 價值鏈的角色。

外界也關注四大咖注資的效益，南亞科看好，此舉不僅強化財務結構，也有助於擴充產能與深化 AI 合作關係，相關效益預計自第二季開始顯現。

供給面方面，南亞科泰山新廠進度如期推進，預計 2027 年第一季開始裝機投產。公司表示，新廠產能將超越既有規模，有助支撐未來數年成長，並透露中長期仍有進一步擴產規劃，但尚未進入具體階段。

對於市場關注的 Google 提出的 TurboQuant 記憶體壓縮技術，李培瑛說，已與多家 AI 業者及 Google 討論，認為該技術不會降低 DRAM 需求，反而可能帶來正面影響，因為壓縮資料仍需解壓縮後運算，整體記憶體使用量並不會減少，反而可能有刺激增加的效果。