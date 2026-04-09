鉅亨網新聞中心 2026-04-10 05:10

4/10 台股盤前要聞

1. 台股 9 日在美伊雖達成短期停火協議，但荷姆茲海峽仍未解封狀況下，能源供應與經濟安全面臨嚴峻挑戰，終場翻紅上漲 99.78 點，收 34,861 點，成交量為 8,442 億元與昨日持平。三大法人同步買超 394.36 億元，外資買超 317.79 億元，買超友達 (2409-TW) 13.09 萬張最多，並大砍 4 檔記憶體類股。

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2. 貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 和萬海 (2615-TW) 9 日公布 3 月合併營收與上月均接近持平，但仍較去年同期衰退，不過，均提到許多樞紐港口出現壅塞跡象，萬海也提到亞洲區間航線於 4 月實施兩波調漲；法人認為，海運業績有望穩步向上。

3. 藥華藥 (6446-TW) 9 日宣布，董事會決議以加幣 5000 萬元 (約新台幣 11.5 億元) 收購加拿大藥廠 FORUS 100% 股權，進一步鞏固並拓展加拿大市場。

4. 仁寶 (2324-TW) 表示，由於記憶體價格上揚，客戶提前拉貨，3 月營收 891.98 億元，第一季營收達 2013.04 億元，年對年、季對季皆成長，AI 伺服器仍為重要成長動能，並看好第二季業績維持倍數成長。