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截至台北時間2026年4月14日07:55，彙整前一日公布3月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計228家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|正崴-電子零組件業
|61.21億
|0.5%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|正崴-電子零組件業
|61.21億
|21.3%
截至目前，已公布3月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達228家。其中營收年增大於 25％有59家，年增小於-20％有21家。
3月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|59家
|大於50億
|>= 0%
|98家
|大於50億
|< 0%
|50家
|大於50億
|<= -20%
|21家
3月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|潤隆-建材營造業
|22.02億
|68260.0%
|興富發-建材營造業
|71.93億
|1537.7%
|華建-建材營造業
|1.51億
|1040.7%
|台汽電-油電燃氣業
|52.70億
|594.0%
|南亞科-半導體業
|181.70億
|560.0%
3月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|華建-建材營造業
|1.51億
|17920.9%
|南港-橡膠工業
|43.06億
|753.6%
|聯成-塑膠工業
|64.89億
|153.0%
|力麒-建材營造業
|8.50億
|125.1%
|力鵬-紡織纖維
|38.71億
|124.7%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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