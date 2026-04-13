鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-13 22:01

證交所 3 月定期定額戶數統計出爐，元大台灣 50(0050-TW) 單月增加逾 14 萬人，改寫新高紀錄，推升定期定額戶數衝破 98 萬人締新猷，叩關百萬大關。若以每人平均每月扣款萬元計算，每月透過 0050 進入台股的定期定額資金高達百億。

證交所 13 日公布 3 月台股與 ETF 定期定額戶數統計，0050 大幅增加 14.2 萬來到 98.6 萬，改寫 2025/7 單月月增 11.4 萬人紀錄，最快本月將成為國內首檔定期定額戶數突破百萬的 ETF。

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法人分析，0050 為純粹的市值型 ETF，被動投資不會選股失誤、不會錯過台股行情，且在資金青睞權值股下，自 AI 起步成長的 2023 年以來至 2026/4/9，臺灣 50 指數累積含息總報酬 224.5%，勝出大盤含息報酬率 170.6% 約 53 個百分點。

除了定期定額戶數亮眼，0050 也是低點加碼首選。近期受到美伊戰爭影響，3/4、3/9 台股分別下跌 1494、1898 點，投資人越跌越買，0050 兩日淨申購分別達 270 億、253 億元，累積 3 月單月淨申購達 1,469 億元，4 月以來僅 6 個工作天淨申購達 87.7 億元。

0050 隨台股回彈、投資人資金挹注下，規模迅速突破 1.5 兆元，費用率也正式降至 0.08%，未來也將持續隨規模成長而下降，最低可降至接近 0.05%，為全台股 ETF 最低，有利投資人長期持有。

而分割後恢復交易的元大台灣 50 正 2(00631L-TW) 也受到資金關注，統計 2 日大跌，合計淨申購金額達 76 億。統計過往 00631L 前三大成交金額均是發生於台股大幅修正期間，包括 2025/4/8、2024/8/5、2025/4/9，分別大跌 11.2%、19.22%、11.14%，往後半年平均大漲 108%，顯見投資人看好台股後市表現，積極加碼搶反彈。