〈南亞科法說〉Q1雙率飆破6成 每股大賺8.41元創新高
鉅亨網記者魏志豪 台北
南亞科 (2408-TW) 今 (13) 日舉行法說會，並公布第一季財報，儘管出貨受傳統淡季影響呈現略減，但在第一季 DRAM 平均售價大漲超過 7 成下，不僅營收創高，雙率更雙雙突破 6 成，稅後純益高達 260.58 億元，季增 134.9%，較去年同期轉盈，每股稅後純益 8.41 元。
南亞科指出，第一季 DRAM 平均售價季增超過 70 位數百分比，銷售量季減中個位數百分比，約 4-6%。
南亞科第一季營收 490.87 億元，季增 63.1%，年增 582.9%，毛利率 67.9%，季增 18.9 個百分點，較去年同期轉正，營益率 61.3%，季增 22.2 個百分點，較去年同期轉正，稅後純益 260.58 億元，季增 134.9%，較去年同期轉盈，每股稅後純益 8.41 元。
南亞科指出，4 月 8 日已完成由四大客戶參與南亞科私募普通股之認購，總金額新台幣 787.2 億元全數募足，增資後私募持股占 10.19%。雙方將持續深化彼此合作，以確保多元 DRAM 產品的穩定供應。
南亞科目前 DDR5 營收約占 10%，並可視需求彈性調整增加，同時持續供應 DDR4 及 LPDDR4 產品，以緩解市場缺口。此外，客製化 AI UWIO 記憶體已開始貢獻營收；新廠擴建亦如期推進，計畫於 2027 年第一季開始裝機；第三代、第四代 10 奈米級製程 (1C/1D) 及 EUV 開發，均按原定計畫順利進行。
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