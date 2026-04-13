鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-13 20:27

凱基金控 (2883-TW) 今 (13) 日公布 3 月自結財務數據，單月稅後純益為新台幣 20.26 億元，第一季累計稅後純益 116.9 億元，每股稅後純益 (EPS)0.69 元 。因凱基人壽今年起適用 IFRS 17 新會計準則，獲利不再加計 FVOCI 股票處分利益；若加計 FVOCI 股票處分利益，調整後金控 3 月獲利為 65.77 億元，首季累計獲利 262.05 億元，換算為每股獲利 1.55 元，持續創下歷史同期新高，年成長率逾 200%。FVOCI 股票處分損益不計入當期損益，直接反映於保留盈餘，但仍屬可供分配之盈餘。

‌



凱基銀行與凱基證券兩家子公司今年前 3 月累計稅後純益達 80.05 億元，較去年同期成長 126%，為金控獲利及配發股息奠定堅實基礎。在證券、銀行及壽險業務獲利支持下，凱基金控延續穩健的股利政策，與全體股東分享經營成果，2025 年現金股利配發水準，經營團隊預估將以不低於 0.95 元向董事會提出建議。

凱基銀行受惠於放款擴張及利差走升支撐下，淨利息收益穩定成長，手續費收入持續展現強勁動能，成為推升銀行獲利的重要驅動力，3 月稅後純益 7.05 億元；年度累計稅後純益 20.99 億元，相較去年同期成長 23%。

在證劵業務方面，3 月資本市場雖因中東地緣衝突拉回整理，台股 3 月交易天數增加且成交量能仍持續創高，在經紀暨財富管理手續費收入與承銷業務資本利得及手續費收入貢獻下，凱基證券 3 月份稅後純益 12.06 億元；年度累計稅後純益 59.06 億元，續創同期獲利新高，相較去年同期成長 220%。

凱基人壽今年以來，新契約業績穩健成長，3 月份新契約保費收入達 94 億元，推升今年累計新契約保費規模至 252 億元，較去年同期成長 28%。在商品結構上，持續聚焦外幣商品與投資型商品策略成效顯著，為業績成長的關鍵動能，上述兩大核心商品，今年累計銷售分別較去年同期成長 45% 及 210%，不僅擴大新契約業績規模，也穩定支撐保險本業獲利表現。

投資方面則是受美伊戰爭之影響，債券殖利率走升，致帳列 FVTPL 的債券評價產生未實現損失，進而衝擊 3 月損益表的獲利表現，惟凱壽持續推動靈活的資產配置，並適時掌握投資契機，實現部分資本利得，投資績效維持良好水準。3 月稅後純益 7.17 億元，加計 FVOCI 股票已實現之資本利得稅後金額約 44.28 億元，單月整體調整後獲利合計達 51.45 億元。累計今年前 3 月，凱基人壽整體調整後獲利已達 190.25 億元，為去年同期的 3.1 倍，整體經營成果亮眼，持續成長力道。